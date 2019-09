La confluencia gallega de Podemos no se verá con Sánchez por separado: No busquen divisiones de forma "torticera"

Publicado 21/08/2019 19:00:59 CET

Díaz: "No entiendo qué ha podido pasar para que el PSOE no deje de golpearnos" tras las generales

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Yolanda Díaz, ha señalado este martes que no aceptarán una reunión por separado con el PSOE, y advierte de que intentar buscar "de forma torticera posiciones diferentes" en el seno de Unidas Podemos con el objetivo de debilitar su posición, distrae de lo importante, que es que "el país lleva desde 2015 en interinidad".

En una entrevista concedida a Europa Press, Yolanda Díaz, que también forma parte del equipo negociador de Unidas Podemos, ha cerrado filas en torno a la figura de Pablo Iglesias y ha señalado que tras un mes de agosto en el que se ha dado un debate interno "legítimo y rico", todas las formaciones que engloban Unidas Podemos validan la acción política y comparten "completamente la estrategia" de negociar con el PSOE un Gobierno de coalición.

"Hemos trabajado todo el mes de agosto de manera silente y callada, sin decir nada, hemos tenido un debate interno, muy legítimo, rico, y hemos tenido una reunión el día anterior a la presentación del documento en el que hemos validado toda la acción política que luego hemos puesto en común ante todos los medios y ante toda España", ha indicado.

Por este motivo, insiste en que los contactos con el PSOE se harán desde el grupo confederal en conjunto, con el equipo "plural" que han elegido para tal efecto. "Hay total coordinación y el grupo confederal trabaja de manera unívoca", subraya.

REBAJAR LA PROPUESTA PARA ACERCARSE AL PSOE

Respecto a ese debate interno, Díaz ha señalado que se ha dado en relación a temas importantes que finalmente se han quedado fuera del documento que presentaron este martes al PSOE. Señala que tienen que ver por ejemplo con no incluir una modificación del artículo 135 de la Constitución o no exigir la derogación de la reforma laboral del PSOE a pesar de que fue "muy mala para el país".

"Ha habido debates intensos sobre cuánto rebajar la propuesta para acercarnos al PSOE", ha confesado, para luego recalcar que la propuesta sintetiza el acuerdo presupuestario del otoño, el documento que les presentó el PSOE 'España Avanza', las negociaciones previas a la investidura fallida y el debate mantenido con las 300 organizaciones con las que se han reunido.

En este sentido, insiste en que a pesar de los diferentes matices que puedan darse dentro del grupo, algo que califica de "normal y enriquecedor", "nunca hubo división" sobre el camino a seguir, y ha vuelto a incidir en que esto distrae del objetivo importante que es lograr un Gobierno "estable" que afronte los retos del país.

De esta manera, ha indicado que el comunicado de la Comisión Colegiada de IU tras la investidura fallida pidiendo llegar en última instancia a un acuerdo programático "es una foto pasada" porque tras las reuniones mantenidas por el grupo en el mes de agosto, han logrado una propuesta "compendiada, colectiva y de fondo", y comparten la estrategia.

LA ECUACIÓN POR RESOLVER DE SÁNCHEZ

A pesar de esta unidad dentro del grupo, reconoce que ahora depende del PSOE querer avanzar en los contactos, y ha añadido que la posibilidad de que se acabe en una repetición electoral no depende de ellos porque "la ecuación que queda por resolver es saber si en algún momento Pedro Sánchez quiso evitarlas".

"Nosotras hemos sido coherentes, hemos peleado por hacerle presidente a cambio de nada, hemos peleado la moción para quitar al PP de la corrupción de La Moncloa, le hemos hecho el trabajo a Pedro Sánchez, hemos negociado un acuerdo presupuestario histórico en España, hemos hecho una campaña que creo que se va a estudiar en las facultades porque ha sido de guante blanco", ha enumerado, para luego preguntarse sobre qué ha podido pasar para que el PSOE no deje de "golpearles".

Así, dice no entender qué ha pasado dado que la colaboración con los socialistas ha sido constante. Y ha recalcado que hasta han hecho presidentes a los socialistas en prácticamente todas las comunidades autónomas en las que gobiernan y en muchos ayuntamientos. "¿Qué ha pasado? Es lo que tienen que explicar. El PSOE y Pedro Sánchez pueden querer gobernar en solitario, pero han sacado 123 diputados, y Rubalcaba con 110 dimitió por su mal resultado electoral", ha recordado.

Al respecto, insiste en que no le gustaría que Pedro Sánchez "con tan solo 123 votos pudiera sacar adelante políticas importantes con PP y Ciudadanos, políticas laborales, y por ejemplo reservar para la izquierda los Derechos Civiles". A su juicio, dado que no ha logrado la mayoría absoluta no está legitimado por ejemplo para decidir no derogar la reforma laboral. "No ha sacado mayoría absoluta, y entonces debe hablar, hablar y hablar", ha añadido.

NO HAY OTRO HORIZONTE QUE LA NEGOCIACIÓN

A pesar de la última negativa del PSOE a negociar una coalición con Unidas Podemos, Díaz ha indicado que hoy por hoy no ve "ningún otro horizonte que la negociación" y se ha mostrado convencida de que la habrá, porque se debe "evitar el desánimo en la ciudadanía progresista".

Además, apostilla que una repetición electoral sería una decisión de una "alta irresponsabilidad" porque la ciudadanía no lo quiere ya que "no ha votado mal" en las generales sino de forma madura.

"Han salido a defender los servicios públicos y los derechos fundamentales frente a la extrema derecha, y han dicho claro que no quieren que vuelva el bipartidismo ni el tiempo del siglo XX con mayorías absolutas. Han dicho que quieren un Gobierno progresista y compuesto. Desconozco si la repetición electoral está en la cabeza de Sánchez, pero repetir elecciones será castigado por la ciudadanía del país", ha añadido.

Por esto, ha recomendado al PSOE que ahora, con "prudencia", estudien el documento que les han presentado, y de manera "discreta" se sienten con ellos para trabajar las propuestas programáticas y de Ejecutivo. "La respuesta es la normal, lo que tenían que decir, pero lo único interesante es que hemos puesto un documento integral de Gobierno (...), y si no les gustan las cuatro propuestas --de reparto ministerial-- pues que formulen otras", ha añadido.

PROPUESTA "FLEXIBLE Y CAMBIABLE"

En este sentido, Díaz ha subrayado que los ministerios que detallan en las cuatro opciones del documento no son líneas rojas porque es una propuesta "flexible y cambiable", y ha invitado al PSOE a que propongan otras fórmulas si esa no les gusta.

No obstante, ha recordado que Unidas Podemos ya ha cedido al no querer ministerios de Estado, ha cedido en su posición respecto a Cataluña y ha permitido el veto de PSOE a Pablo Iglesias para que no esté en el Ejecutivo. Por eso, se pregunta si queda algo en lo que ceder. "Lo que no es comprensible es que den un portazo y que no se sienten a hablar", ha concluido.