El Congreso aprueba un plan de accesibilidad que incluirá rampas en el hemiciclo, como Echenique reclamaba a Batet

Boceto del hemiciclo del Congreso en el nuevo Plan de Accesibilidad de la Cámara - CONGRESO

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, en una reunión por vía telemática, la mejora del plan de accesibilidad de la Cámara, que entre otras medidas incluirá hacer obras en el palacio del siglo XIX y colocar en el hemiciclo rampas mecánicas ocultas para permitir que personas con movilidad puedan acceder a la tribuna de oradores y a los puestos elevados de la Presidencia. El coste de este proyecto de adaptación se cifra en 3,7 millones de euros y las obras se irán ejecutando según un calendario marcado por la actividad parlamentaria

Las instalaciones de la Cámara Baja se fueron modificando por la presencia de varios diputados con discapacidad física que se movían en silla de ruedas, pero la accesibilidad del Salón de Plenos del Congreso era una cuestión pendiente, en parte por su valor patrimonial y artístico.

En 2020 ya se barajó la opción de licitar obras para avanzar en esta parcela e incluso se contempló desde la Mesa la opción de que el diputado pudiera acceder a su escaño mediante un sistema mecánico, homologado y oculto, que permite elevar una plataforma hasta un nivel de altura de tres peldaños. Sin embargo, la pandemia retrasó el abordaje de la cuestión.

MÁS DE SEIS AÑOS DE IDEAS SIN EJECUTAR

Pablo Echenique, que sufre atrofia muscular espinal, fue de los que más reclamó esa adaptación, especialmente desde que fue nombrado portavoz de Unidas Podemos, pues ya no bastaba con la solución de situar en el 'gallinero' del hemiciclo, cerca del ascensor, a las personas con movilidad reducida.

A la tribuna de oradores o a los asientos de la presidencia del Pleno sólo se puede acceder por escaleras, por lo que, cuando una persona con discapacidad tenía que intervenir, se les facilitaba una mesa auxiliar y un micrófono en el centro del hemiciclo, cerca de la mesa de las taquígrafas.

Como portavoz de los 'morados', Echenique debía estar en la primera fila de su grupo parlamentario, pero durante toda la legislatura se le situó en el centro del Salón de Plenos, delante de los sillones que ocupa el Gobierno y sin la compañía de nadie de su formación.

En septiembre de 2022, al ver que la accesibilidad no avanzaba, Echenique escribió una carta a la entonces presidenta, la socialista Meritxell Batet, calificando su situación de "sencillamente inaceptable" y soslayando los informes de patrimonio que desaconsejaban acometer las obras previstas. "El patrimonio histórico no está por encima de los derechos de las personas", se quejaba, recalcando que los informes no son vinculantes.

Años después, el Congreso ha dado el paso de aprobar la reforma de su plan de accesibilidad que permitirá la modificación arquitectónica del hemiciclo para superar las barreras que impedían que un diputado con movilidad reducida pudiera ejercer su labor plenamente ante el Pleno como miembro del Gobierno, orador en tribuna o parte de la mesa presidencial.

En concreto, para lograr la accesibilidad en el conjunto que conforma la Presidencia en el Hemiciclo se plantea su completo desmontaje para la conservación de sus elementos ornamentales y la instalación de elementos mecánicos ocultos para posibilitar el uso en igualdad de condiciones de todas las personas sin modificar la imagen histórica de la tribuna de Presidencia.

En el Salón de Plenos también se prevé señalizar recorridos accesibles de evacuación, habilitar espacios reservados para personas con movilidad reducida en las tribunas de visitas y de invitados, accesibilidad de las bancadas, y actuaciones específicas para acceder a la zona de presidencia y la tribuna de oradores.

Igualmente, se mejorará la señalización para las personas con discapacidad visual, con la instalación de un sistema de códigos para escanear y obtener información en el móvil; la mejora de la iluminación; o información en braille en los pasamanos, ascensores y otros elementos. También se dotará a las salas de bucle magnético, transmisión de alta frecuencia o infrarroja sin hilo y otras alternativas para personas sordas o con discapacidad auditiva.

NUEVO VESTÍBULO ACRISTALADO

Se realizarán también obras en el Patio de Floridablanca, que separa el palacio del primer edificio de ampliación, para construir un nuevo vestíbulo o zona de recepción entre el Palacio y el edificio de Ampliación I que incluirá la instalación de un techo acristalado. Este nuevo espacio incorporará un área de información, los controles de seguridad, espacios para la prensa, zona de recepción y espera de visitas y mostradores para distintos usos.

Según asegura la Cámara, el plan recoge las sugerencias de asociaciones por la discapacidad como el CERMI, Fundación ONCE y CEAPAT, y también tiene en cuenta la singularidad del palacio, su funcionalidad para el desarrollo de la actividad parlamentaria y los criterios de conservación del patrimonio, teniendo en cuenta que se trata de un edificio histórico.

En un vídeo publicado en Instagram, la actual presidenta de la Cámara, Francina, Armengol, ha reconocido que una de sus prioridades en el cargo era hacer posible que el Palacio del Congreso fuera "mucho más accesible" para cumplir con "una cuestión de justicia social".

La diputada socialista ha subrayado de forma especial la accesibilidad del hemiciclo por "lo simbólico que es y la pedagogía" que se puede hacer, y ha señalado que, con este plan, cualquier persona podrá participar desde la tribuna de invitados, ejercer su función de diputado en la tribuna de oradores o ser miembro de la Mesa o del Gobierno de España "con las mismas condiciones que los demás".