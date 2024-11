El Congreso aprueba la subida de cuotas de España al FMI, con el apoyo del PSOE y la abstención de Sumar

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el incremento de la cuota con la que España contribuye al Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo ha hecho con el Gobierno de coalición dividido, pues mientras el PSOE lo ha apoyado, Sumar se ha abstenido.

Se trata, en concreto, del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la resolución la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional relativa a la Decimosexta Revisión General de Cuotas adoptada el 15 de diciembre de 2023.

El dictamen ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PP, PNV, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, mientras que Sumar, ERC, Bildu, Junts y el diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos se han abstenido y Vox, Podemos y el BNG han votado en contra.

La nueva diputada de Sumar, Alda Recas (Más Madrid) que cubrió la vacante dejada por exportavoz del grupo plurinacional Íñigo Errejón en el Congreso, se ha estrenado fijando la posición de su grupo sobre este convenio.

Recas ha explicado que no Sumar no tiene problema con el aumento de las cuotas que se pagarán al FMI pero ha criticado que esa decisión no vaya acompañada, como plantea Naciones Unidas, de la necesidad de avanzar hacia una "nueva articulación del sistema financiero" y del debate sobre si las ayudas del FMI sirven realmente para mejorar la vida de las poblaciones de los países a los que se envían.

Por su parte, el diputado de Vox José María Sánchez ha detallado que a partir de ahora la cuota con la que España contribuye al FMI se incrementará en un 50% pasando de pagar más de 9,5 millones anuales a superar los 14,3 millones. Según ha denunciado, nuestro país pagará más a este organismo que otros Estado con PIB superiores al español.

Tras resaltar que en Vox no son "grandes entusiastas del multilateralismo", se ha preguntado si el Gobierno quiere "regalar algo al FMI por un complejo de naturaleza internacional" del presidente Pedro Sánchez o del "miniministro de Asuntos Exteriores", en referencia a José Manuel Albares.

Desde el PSOE, Pepe Mercadal ha defendido el convenio incidiendo en que con su aplicación se podrá agilizar la actuación del FMI en aquellos países que necesiten ayudas de manera urgente, pues el fondo podrá activarlas sin requerir el apoyo de una mayoría cualificada como sucede con los préstamos.

De su lado, el 'popular' Ricardo Tarno ha puesto de relieve la división del Gobierno de coalición en este asunto. "¿Qué fiabilidad dan así al resto de países socios?", se ha preguntado, cargando también contra Vox por votar en contra.

TRABAJADORES ESPAÑOLES EN EEUU

En la misma sesión se ha aprobado el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América por el que se garantizará a los españoles que trabajen en aquel país generen derecho al cobro íntegro de sus pensiones españolas. Este acuerdo ha salido adelante con el apoyo de toda la Cámara, salvo Vox, Bildu y ERC, que se han abstenido.

Según ha explicado Mercadal, ahora se establece un periodo de cinco años, prorrogable a siete, en los cuales el trabajador o la trabajadora que haya sido destinado a Estados Unidos continuará cotizando en el sistema público español.