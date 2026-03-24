El Congreso arrancará el 20 de abril la investigación del apagón interrogando a los CEO de Endesa, Naturgy e Iberdrola

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso encargada de investigar el apagón registrado en España el 28 de abril de 2025 iniciará sus comparecencias el próximo 20 de abril, un año después, escuchando a los principales directivos de las compañías eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola, a los que se interrogará con un formato pregunta-respuesta sin discursos.

En concreto, los primeros comparecientes que desfilarán por la comisión serán el consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas Gálvez; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés Massanet; y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así se ha acordado en la reunión de la Mesa y Portavoces de la comisión sobre el apagón que se han reunido este martes para acordar el nombre de los primeros testimonios entre los listados de los comparecientes que registraron los grupos parlamentarios días atrás, y fijar la fecha de la primera sesión.

RED ELÉCTRICA, MÁS ADELANTE

La comisión ha decidido llamar en primer lugar a los CEO de las citadas eléctricas de entre los 14 nombres que aparecen en la lista elaborada por la presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, con los nombres que coinciden los diferentes grupos.

En ese listado aparecen también la presidenta de Redeia (anteriormente Red Eléctrica Española), Beatriz Corredor; la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez Pérez; el consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, o la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, entre otros.

Así las cosas, y tras aprobar la semana pasada el plan de trabajo que llevarán adelante los próximos meses, la comisión sobre el apagón echará oficialmente a andar el próximo día 20 a las 17.00 horas, a tan sólo cuatro días del primer aniversario del apagón.

FORMATO INTERROGATORIO

Al término de esta primera ronda, la comisión de investigación volverá a reunirse para decidir el nombre de los siguientes comparecientes a los que llamarán a declarar, según apuntaron las fuentes consultadas.

Las sesiones serán en formato interrogatorio y los grupos dispondrán de 20 minutos cada uno para formular sus preguntas al compareciente. Sólo en el caso de que los comparecientes sean de tipo académico o expertos independientes el formato cambiará y será expositivo. En ese caso, el compareciente contará con hasta 20 minutos de intervención inicial y los grupos, con 10 minutos.