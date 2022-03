El Congreso autoriza una nueva tanda de actividades privadas a diputados: abogacía, empresas, tertulias y libros

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso tiene previsto autorizar este jueves el desarrollo de actividades privadas por parte de cerca de un veintena de diputados a los que se va a permitir compaginar su labor parlamentaria con el ejercicio de la abogacía o la docencia, con su participación en empresas o tertulias o con la producción literaria, siempre que no perciban retribuciones públicas.

En concreto, el Pleno avalará el tercer dictamen aprobado esta legislatura por la Comisión del Estatuto de los Diputados, un órgano que ahora preside la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y en el que recaló tras dejar la Portavocía del Grupo Socialista el pasado verano.

Pese a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) habla de "dedicación absoluta" a la labor parlamentaria, el Congreso tiene margen para autorizar tareas extraparlamentarias. En su primer informe relativo a quienes lograron acta en noviembre de 2019, la Cámara autorizó a una quinta parte de sus señorías a compatibilizar su escaño con el ejercicio de su actividad profesional o con la gestión de sociedades de distinto tipo, además de 35 diputados que ocupan cargos municipales (12 alcaldes y 23 concejales).

Después se aprobó una segunda tanda de compatibilidades para quienes se incorporaron posteriormente al Congreso o actualizaron sus actividades y ahora llega al Pleno el tercer informe, que afecta a un total de 18 diputados. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, concede la compatibilidad para labores de distinto tipo a siete diputados del PSOE, cinco del PP, cuatro de Unidas Podemos y dos de Ciudadanos.

CALVO Y ÁBALOS EN SUS TERTULIAS

Entre los socialistas que han actualizado su declaración de actividades están la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ahora presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara, y el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que está al frente de la Comisión de Interior.

Calvo ha obtenido autorización para ser "tertuliana en un programa de radio" y también Ábalos podrá ir a tertulias o dar conferencias no sólo en medios de comunicación sino también en instituciones, asociaciones, universidades, fundaciones u otras entidades ya sea cobrando o no. La comisión, como al resto de diputados, les autoriza siempre que no reciban ninguna remuneración pública ni se menoscabe el "régimen de dedicación absoluta" que tienen como diputados.

También podrán participar en seminarios o escribir esporádicamente en prensa la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández y los diputados de En Comú, Joan Mena y María del Mar Puig. Ninguno de los tres aclaran si prevén cobrar por esas tareas, los dos de Unidas Podemos están también autorizados a percibir derechos por la autoría de obras literarias y el 'popular' César Sánchez Pérez, sí informa de que puede recibir remuneración por participar en medios privados.

De su lado, el socialista Francisco Aranda ha recibido la compatibilidad para ser profesor asociado en Grado de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona.

Además, la Cámara ha tomado nota de que el diputado del PP Vicente Tirado facturará como abogado por pertenecer al Consejo Asesor de pfsLegal y le deja hacerlo mientras no cobre nada del sector público.

CONCEJALÍAS, CARGOS POLÍTICOS Y TRIENIOS

También ejerce ocasionalmente la abogacía José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, quien, además es apoderado de 'MIMUFF, SL' una empresa textil familiar, un cargo por el que no cobra. De su lado, el 'popular' Juan Antonio Callejas Cano, ha recibido aval para seguir como titular de una casa rural en la provincia de Ciudad Real.

Ricardo Tarno, que acaba de volver al Congreso, va a compatibilizar su escaño nacional con el que tiene en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) del que recibe indemnizaciones por participar en los plenos. También es presidente del Comité Electoral del PP de Sevilla, sin cobrar.

La socialista Natividad González Laso también tiene un cargo sin remuneración en su partido --es miembro del Comité Provincial del PSdG en A Coruña y ha dejado de percibir su pensión de viudedad tras recoger su acta de diputada.

El gaditano Juan Antonio Delgado Ramos, que también ha regresado en hace unas semanas al Congreso tras dejar su cargo de asesor en la Secretaría de Estado de Seguridad, tampoco cobra como responsable del área estatal de Seguridad Ciudadana de Podemos, aunque sí percibe los trienios que le corresponden por su antigüedad en la Guardia Civil.

Asimismo, también cobra por su antigüedad como maestro en Andalucía el diputado de IU Miguel Ángel Bustamante, recién regresado a la Carrera de San Jerónimo, que, además es secretario del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla.

TEROL, RESERVISTA

De su lado, el todavía secretario de Política Territorial del PP y diputado por Madrid, Antonio González Terol, ha recibido autorización para ser reservista voluntario de las Fuerzas Armadas y cobrar dietas por su "formación complementaria" mientras esa labor no menoscabe sus obligaciones parlamentarias.

La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha logrado aval para ocupar la Presidencia de la Fundación Secretariado Gitano, la ex ministra Luisa Cardedo para ingresar en el Patronato de la Fundación ANAR, y su compañera Ariagona González para ejercer como vicepresidenta del Consejo Reserva de la Biosfera de Lanzarote, todas sin recibir remuneración,