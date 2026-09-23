El Congreso avala el plan del PNV para incrementar el tráfico ferroviario de mercancías en la 'Y' vasca

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del PNV que, entre otras cosas, exige al Gobierno priorizar la 'Y' vasca como infraestructura de tráfico mixto para así canalizar el mayor número de tráfico ferroviario de mercancías a través de la alta velocidad, eliminando el tráfico de la carretera y minimizando las afecciones a los municipios afectados.

La proposición no de ley --iniciativa no legislativa-- del PNV ha sumado una enmienda transaccional del PSOE, y ha contado también con el apoyo de otros grupos como el PP y Junts, mientras que Vox, Sumar y EH Bildu han votado en contra, y ERC se ha abstenido.

El grueso de esta iniciativa tiene que ver con el apoyo a la variante sur ferroviaria, "una infraestructura que reducirá el tráfico de mercancías en las líneas de cercanías del entorno metropolitano de Bilbao y de los núcleos de la margen izquierda y que, a su vez, permitirá mejorar la conexión del Puerto de Bilbao con otros corredores ferroviarios europeos y de la Península".

El texto también propone actuaciones para garantizar la continuidad del Corredor Atlántico en ancho UIC para el transporte de mercancías entre la 'Y' vasca y la Meseta, "mediante las soluciones técnicas que resulten más adecuadas y de conformidad con la normativa europea sobre la Red Transeuropea de Transporte".

En cuanto al plan de medidas de mitigación, el PNV quiere que se elabore en colaboración con Adif, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos afectados. También plantean la constitución de una mesa de coordinación para el seguimiento de estas actuaciones, con un calendario de ejecución, financiación y evaluación de las medidas acordadas