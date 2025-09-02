El Congreso confirma que no habrá Pleno el 11 de septiembre para que los diputados catalanes celebren la Diada

Archivo - El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, flanqueado por la secretaria general y portavoz del partido, Montse Mínguez, y la diputada Patricia Blanquer. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Congreso ha dado vía libre este martes al orden del día del Pleno de la próxima semana confirmando que no habrá sesión plenaria el 11 de septiembre, festivo en Cataluña, para que, como pidió el PSOE, los diputados de esa comunidad puedan celebrar la Diada.

El borrador de orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, adelanta al miércoles todos los asuntos que deberían haber debatido y votado en la Diada, como la convalidación del decreto ley sobre permisos de paternidad o las enmiendas de totalidad contra la reducción de jornada laboral.

La propuestas de liberar el 11 de septiembre y evitar votaciones ese día tenía el aval del Gobierno, cuyo ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, declaro hace una semana que la petición del PSOE es de una "normalidad absoluta", pues hay "un número muy elevado de diputados catalanes que desean estar en Barcelona el día de la Diada"

SÍ HUBO PLENO EN EL PASADO Y EN OTRAS FIESTAS AUTONÓMICAS

Otros años ha habido sesión plenaria en el Congreso coincidiendo con la Diada. Así, el 11 de septiembre de 2024 cayó en miércoles y hubo sesión de control con preguntas a los ministros del Gobierno de coalición, aunque el presidente Pedro Sánchez no acudió por estar de viaje oficial en China.

También hubo Pleno, con comparecencia de Sánchez incluida, el 9 de octubre de 2024, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. Igualmente, se convocó la habitual sesión de control de los miércoles el Día de Andalucía de 2024, 28 de febrero.

Esta decisión de dejar sin Pleno el Día de Cataluña contará como precedente para el futuro, y el próximo reto será el jueves 9 de octubre, festividad en la Comunidad Valenciana. Fuentes parlamentarias aseguran que, si en el futuro se quiere reordenar un Pleno por fiesta autonómica, lo tendrá que pedir un grupo parlamentario y lograr mayoría en la Junta de Portavoces, como ha ocurrido en este caso.