El Congreso da un paso más para constituir el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso tiene previsto dar la próxima semana un paso más para la constitución del nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCPP), una vez que los grupos parlamentarios designen a sus representantes en este órgano, que se encargará de estudiar las conductas de periodistas que puedan ser susceptibles de sanción, confirmaron fuentes parlamentarias.

En su reunión de este martes, la Mesa de la Cámara ha dado de plazo hasta el miércoles 24 de septiembre a los grupos para que nombren a sus representantes en dicho foro, del que formarán parte dos miembros de la Mesa (un representante de la Presidencia y otro de la Vicepresidenta Segunda, que suele ocupar la oposición), dos periodistas propuestos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y un miembro de cada grupo parlamentario.

LA INSTRUCCIÓN DE LA MESA

La semana pasada, el órgano rector del Congreso aprobó una instrucción que establece por escrito las conductas de periodistas que podrían ser 'castigadas' y donde se detallaba, además, los medios a los que no se va a acreditar, entre ellos los que cuenten con una plantilla de menos de diez personas o que tengan deudas con la Seguridad Social.

Esta resolución desarrolla la reforma del Reglamento del Congreso que se aprobó el pasado julio y con la que el PSOE y los socios de investidura incluyeron un régimen sancionador para informadores que puede llegar a la retirada de la acreditación, una reforma que contó con el voto en contra de PP y Vox.

Así, ante cualquier actuación sancionable, se podrá denunciar al periodista acreditado ante el Departamento de Comunicación y la Mesa del Congreso enviará el caso al nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que se pretende ahora poner en marcha.

En ella los representantes de los partidos, por mayoría ponderada (según su peso en el hemiciclo), serán los que decidan si la denuncia debe conllevar o no una propuesta de sanción, si bien la resolución corresponde a la Mesa del Congreso, ante la que cabe recurso.