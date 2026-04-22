El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos, con el Gobierno dividido

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, enn una sesión de control - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, Bildu, el BNG, y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras Sumar ha optado por la abstención, como Coalición Canaria.

Este miércoles, durante el debate de la iniciativa el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, tachó de "extemporánea" la consulta sobre la permanencia en una organización que, a su juicio "ya ha muerto".

Desde Sumar han explicado a Europa Press que en principio sus diputados barajaron apoyar este punto, pero luego viraron a la abstención. Eso provocó que la diputada Engracia Rivera, de IU, votara telemáticamente a favor de la propuesta de Podemos y no le diera tiempo a cambiar.

El resto de puntos la moción también han sido rechazados y en esos sí ha votado a favor el grupo plurinacional en el que están integrados los diputados de Izquierda Unida, formación que nació hace 40 años precisamente al albur de las movilizaciones a favor del 'no' en el referéndum sobre el ingreso de España en la Alianza Atlántica.

LAS BASES COMO ESTÁN

Así, y gracias a los votos del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN, tampoco ha salido adelante el punto que solicitaba que España diera por finalizado el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa y que, por tanto, cesase toda actividad, presencia y operación militar estadounidense en las bases de Rota y Morón.

La iniciativa rechazada instaba también al Gobierno a llevar a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional".

La última petición de Podemos era la reversión completa del mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición en el marco de los acuerdos de la Alianza Atlántica.