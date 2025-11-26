El Congreso respalda iniciativas del PP para actualizar dietas de policías y rehabilitar cuarteles afectados por la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles sendas iniciativas del PP para reclamar que se actualicen las dietas de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para rehabilitar los cuarteles afectados por la dana en la provincia de Valencia.

El PP ha conseguido el apoyo a su proposición no de ley para impulsar un "régimen de resarcimiento específico" para el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que implicaría actualizar las dietas de desplazamiento y alojamiento en vigor desde 2005.

El PSOE y Sumar han justificado su voto en contra recordando que se trata de un problema que afecta a todos los funcionarios, no sólo a policías y guardias civiles, de ahí que los socialistas se remitieran a las negociaciones en marcha apelando a la "unidad sindical".

Sumar ha reconocido que estas dietas no se actualizan desde 2005 y que, por tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) también las dejó congeladas, obligando a los funcionarios a tener que "financiar" a la administración, adelantando dinero para ejercer su trabajo.

En este sentido, ha censurado que el PP ahora "olvide a millones de empleados públicos" al centrarse sólo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vox, por su parte, ha dado la "bienvenida" a la iniciativa del PP, aunque ha aprovechado el debate para reprochar a los 'populares' que "se olviden" de impulsar estas mejoras cuando han estado en el Gobierno.

CRÍTICAS AL "NEGLIGENTE" MAZÓN

El PP también ha sacado adelante la proposición no de ley instando a rehabilitar los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la dana en la provincia de Valencia.

Tanto PSOE como Sumar han afeado al PP que presente una propuesta aludiendo a las consecuencias de la dana, pero ignorando la "nefasta y negligente" gestión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

"¿Se atreven a hablar de abandono y falta de respeto?", han preguntado al PP, apostillando que el "mejor homenaje a la Guardia Civil ya las víctimas sería decir la verdad", tras lo que han pedido saber "dónde estuvo Mazón" durante la dana.