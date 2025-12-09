El Congreso sigue esperando al Supremo para suspender a Ábalos, pero esta semana no tene voto telemático

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 28 de noviembre, no ha solicitado a la Mesa del Congreso el voto telemático para el Pleno de esta semana, mientras la Cámara sigue esperando que el Tribunal Supremo confirme su situación una vez que se resuelvan los recursos de apelación.

Tras la decisión del juez Leopoldo Puente, la Presidencia del Congreso remitió un oficio al Supremo para que certificase ese ingreso penitenciario, con el fin de poner en marcha la suspensión del diputado. En su respuesta, el Alto Tribunal confirmó que se había decretado "la prisión provisional comunicada y sin fianza" para Ábalos, pero también subrayó que el auto no es firme al estar recurrido en apelación por su defensa, cuya deliberación se programó para el pasado día 4.

Mientras se espera a la resolución de esos recursos y a que la decisión judicial sea firme, Ábalos sigue siendo un diputado con todos sus derechos parlamentarios, pero en el Congreso aseguran que para el Pleno de esta semana no ha llegado ninguna petición suya para ejercer el voto telemático.

En todo caso, fuentes parlamentarias entienden que en los supuestos fijados en el Reglamento de la Cámara Baja no hay previsión que justificara el voto telemático desde prisión, aunque la última palabra la tendrían los letrados.

Y en cuanto el auto de prisión sea firme, la Mesa del Congreso aplicará el artículo 21 del Reglamento, que señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

RESPUESTA A ESCRITO DE ÁBALOS

Por otro lado, la Mesa del Congreso sí que ha respondido a un escrito que Ábalos le remitió estando ya en la prisión de Soto del Real, en la que pedía cuentas por el hecho de que no se le se haya protegido sus derechos como diputado durante el proceso judicial, al ni informársele sobre los "autos y sentencias" relacionados con él, como manda el artículo 14.1 del Reglamento. De hecho, deslizaba la posibilidad de que la Mesa ya supiera días antes de su detención que iba a ser detenido y enviado a prisión.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el órgano que preside la socialista Francina Armengol alega que no corresponde ni a la Mesa del Congreso ni al secretario general pronunciarse sobre cuestiones las cuestiones planteadas en su escrito y que, en todo caso, la Presidencia vela por los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento.

Ese artículo reza que "durante el período de su mandato, los diputados gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso".