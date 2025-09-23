El Congreso también liberará el 9 de octubre por la celebración del Día de la Comunidad Valenciana

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha decidido que tampoco habrá sesión plenaria el próximo jueves 9 de octubre por coincidir con la Festividad de la Comunidad Valenciana, igual que se hizo el 11 de septiembre con motivo de la Diada de Cataluña.

Y al igual que en el caso de la festividad catalana ha sido el PSOE quien ha vuelto a proponer en la Junta de Portavoces dejar libre el 9 de octubre y concentrar el orden del día de esa semana en los días 7 y 8.

La iniciativa ha contado con el visto bueno de los socios del Gobierno, mientras que el PP ha dicho no entender que el PSOE pida que no haya plenos en el Congreso para unas fiestas sí y para otras no.

Así lo ha denunciado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que se ha quejado de que el PSOE pida liberar los días de la Diada o de la Comunidad Valenciana y, por ejemplo, no hiciera lo propio el pasado 7 de septiembre con la celebración en Melilla de su Patrona, Nuestra Señora de la Victoria.

En este punto, la diputada 'popular' ha revelado que su homólogo del PSOE, Patxi López, ha argüido que no lo hicieron porque el diputado por Melilla es del PP, no suyo, lo que, a juicio de Muñoz, evidencia que "los socialistas no quieren representar a todos los españoles".