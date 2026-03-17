El Congreso tumba la reforma del PP para ampliar la prisión permanente revisable

Marisol Burón, madre de la joven asesinada Marta Calvo; y el presidente de la Asociación Marta Calvo, Marino Navarro; en la tribuna de invitados durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con los votos del PSOE y casi todos sus socios de investidura, tomar en consideración la proposición de ley impulsada por PP y UPN y apoyada por Vox y CC para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable para casos de ocultación de cadáveres o reincidencia criminal.

En concreto, la iniciativa ha sido rechazada por 174 diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV Podemos, BNG y Compromís, frente a los 172 que han sumado el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. En la tribuna estaban familiares de víctimas de crímenes de esta índole, como la madre de Marta Calvo, que no han ocultado su decepción por el resultado de la votación.

La reforma penal ha sido defendida por la diputada del PP Macarena Montesinos, quien sostiene la medida busca no dejar "sin respuesta contundente" a quienes, además de matar, provocan "un daño mayor a las familias" ocultando los cuerpos.

Por su parte, el diputado del PSOE David Serrada, ha acusando al PP de usar el Código Penal como "instrumento de confrontación política" y de generar "falsas expectativas" a las víctimas con una propuesta que, en su opinión, no mejora la seguridad ni responde a una necesidad real del sistema penal.

Por su parte, el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, ha calificado la propuesta del PP de "otra medida trumpista", que pretende traer a España un modelo penal "vengativo" que niega "la segunda oportunidad". En la misma línea se han manifestado, con algunos matices, Bildu, PNV, ERC, Junts y Podemos.