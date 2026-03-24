El Congreso veta las enmiendas del PNV a la reforma constitucional por no tener que ver con el senador de Formentera

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, con su portavoz adjunto, Mikel Legarda, en el Pleno del Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha vetado todas las enmiendas presentadas por el PNV a la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que se debatirá y votarán en el Pleno del próximo jueves, ya que no tienen nada que ver con el objeto de esa proposición de ley, que sólo busca que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

Aprovechando esta reforma de la Carta Magna, los nacionalistas vascos registraron once enmiendas que incluían, entre otras propuestas, el derecho de autodeterminación de "las naciones", suprimir el artículo 155 que permite intervenir gobiernos autonómicos y poner límites a la inviolabilidad del Rey.

Se trataba de las mismas once enmiendas que presentaron en 2024 cuando se tramitó la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".

TRAMITACIÓN EXPRÉS

Sin embargo, en su reunión de este martes la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar cuentan con mayoría absoluta, ha tumbado las enmiendas del PNV alegando que son cuestiones ajenas con el objeto de la reforma constitucional.

El Congreso aprobó la semana pasada la tramitación exprés de esta reforma constitucional, que atiende una reivindicación histórica porque el Parlamento de Baleares la ha intentado aprobar en las Cortes Generales otras tres legislaturas de manera infructuosa.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

¿IBIZA O EIVISSA?

La Mesa del Congreso sí ha dado su visto bueno a la tramitación de las enmiendas presentadas por el PP, que buscan mantener la denominación de 'Ibiza' en la Constitución y evitar que sea sustituida por la de 'Eivissa' que figura en la reforma impulsada desde Baleares.

El voto del PP es imprescindible al tratarse de una reforma constitucional que requiere mayorías reforzadas.