El Congreso vota esta semana una iniciativa de Sumar para reformar el Régimen Especial de Baleares

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Més per Mallorca, integrado en el Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso, defenderá esta semana en la Comisión de Política Territorial una iniciativa para impulsar la actualización del Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB) e incorporar indicadores sobre la población flotante y la presión demográfica efectiva.

Así consta en esta proposición no de ley --iniciativa no legislativa-- que se debatirá este miércoles en la Comisión de Política Territorial del Congreso. El objetivo de Més per Mallorca es extender la vigencia del REB más allá del 31 de diciembre de 2028 y evitar así su caducidad.

Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, Més propone hacer las modificaciones normativas pertinentes para consolidar con carácter estable y permanente las medidas fiscales, económicas y de compensación territorial actualmente vigentes.

Del mismo modo, la formación integrada en Sumar quiere revisar los mecanismos de determinación del factor de insularidad y de las inversiones territorializadas del Estado en Baleares, incorporando indicadores relativos a población flotante, presión demográfica efectiva y costes asociados a la insularidad.

El objetivo de esta medida es "garantizar una financiación adecuada y suficiente que permita corregir el déficit histórico en infraestructuras y servicios públicos".

INCENTIVOS FISCALES PARA BALEARES

Otro punto de la iniciativa habla de incorporar al REIB incentivos fiscales, económicos y financieros para sectores estratégicos vinculados a las energías renovables, la innovación tecnológica, la económica circular, la industria local y la soberanía alimentaria.

Por último, Més ha incluido en esta iniciativa un apartado con el que busca la continuidad de la bonificación del transporte público terrestre colectivo en Baleares, favoreciendo la consolidación de medidas de gratuidad y reducción tarifaria como mecanismos de movilidad sostenible, cohesión social y compensación efectiva de los costes derivados de la insularidad.