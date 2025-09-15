El Congreso vota esta semana el plan ferroviario del BNG: implantar el Cercanías gallego y acabar el Corredor Atlántico

Archivo - El diputado de BNG Néstor Rego interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una moción del BNG en la que plantea diversas medidas para instar al Gobierno a mejorar el sistema ferroviario en Galicia, como iniciar el proceso para implantar el servicio de Cercanías, completar las obras del Corredor Atlántico de Mercancías o aumentar las frecuencias y plazas.

El diputado del BNG, Néstor Rego, se encargará de defender esta iniciativa no vinculante en el Pleno y posteriormente se someterá a votación para intentar que el Gobierno aplique diversas actuaciones "necesarias y urgentes" en el sistema ferroviario gallego.

Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el BNG insta al Gobierno a finalizar el estudio para la implantación del servicio de Cercanías, así como continuar con las actuaciones de actualización y modernización de la red ferroviaria interior gallega, comenzando por la línea A Coruña - Ferrol, A Coruña - Lugo, Vigo - frontera portuguesa, la Salida Sur de Vigo para la alta velocidad y la mejora de la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo.

También quieren que el Gobierno finalice el estudio para la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago, complete las obras del Corredor Atlántico de Mercancías e impulse las autopistas ferroviarias en Galicia y la intermodalidad carretera-ferrocarril.

COMPLETAR LAS OBRAS DEL AVE

Otro de los puntos de la iniciativa hace referencia a acabar las obras pendientes de ejecución del AVE, en en particular la finalización de la variante de Ourense y el desdoblamiento de los tramos de vía única.

Asimismo, plantean un aumento de las frecuencias y plazas, además de revisar y adaptar los horarios, "asegurando la movilidad de la ciudadana, especialmente en el Eje Atlántico y en las conexiones con Ourense".

El BNG busca que el Gobierno se comprometa a recuperar todas las frecuencias ferroviarias suspendidas durante la pandemia en Galicia y a aplicar el Plan de Puntualidad "para mejorar la fiabilidad del servicio así como la información que se facilita a las personas usuarias en caso de retraso o avería".

Por último, proponen aplicar la tarifa plana bonificada de cercanías en aquellos tramos de media distancia en Galicia que por distancia o tiempo son equiparables "para evitar la discriminación que implica carecer aún de ese servicio".