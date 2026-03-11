Convocan manifestaciones el 31 de marzo contra el "abandono institucional" de la España Vaciada

Archivo - Manifestación de España Vaciada en 2019 en Madrid - FAVCT TERUEL - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización Revuelta de la España Vaciada ha convocado movilizaciones en las plazas de todo el país para el martes 31 de marzo, para protestar contra el "abandono institucional" de los territorios despoblados y los "proyectos especulativos" que "asedian" al medio rural y propone de nuevo la jornada como Día Europeo de Lucha contra la Despoblación.

Así lo han anunciado a través de una nota de prensa, en la que recuerdan la masiva concentración del 31 de marzo de 2019 en Madrid, bajo el liderazgo de Soria Ya y Teruel Existe y que este 2026 cumple siete años. En esta línea, las jornadas del séptimo aniversario cuentan con la participación de la plataforma Salvemos el mundo rural agredido.

El texto denuncia que la despoblación rural no es un proceso "casual ni inevitable" sino consecuencia de "decisiones políticas", especialmente los "megaproyectos energéticos" y la "falsa apariencia de la energía verde".

De esta manera, ponen el foco en dichos proyectos de energía y "centros de datos" como destructores de paisajes y suelos; las "plantas de biogás y minería extractivista" que "sacrifican ecosistemas y tierras de labor"; y el "modelo agroindustrial" que presiona a la ganadería y agricultura familiar, "desplazadas" por las industrias ganaderas intensivas, "insostenibles", como denuncia la plataforma.

La asociación hace hincapié también en la reivindicación de los pueblos como "espacios de oportunidades" y el potencial de los mismos para "acoger" a nuevos pobladores y plantearse como "alternativa" al problema de la vivienda. Asimismo, propone la capacidad rural para "liderar la soberanía alimentaria" y la "sostenibilidad energética" a gran escala. "Somos un espacio privilegiado para avanzar hacia una alternativa global a un sistema en crisis", firma la nota, que subraya también la conservación de la biodiversidad en el mundo rural como la "herramienta más eficaz" en la lucha contra el cambio climático.

EXIGENCIAS POLÍTICAS DEL MANIFIESTO

El manifiesto de este año, el del séptimo aniversario de la manifestación, reitera la petición de la plataforma para que el 31 de marzo sea declarado oficialmente como el "Día Europeo de Lucha contra la Despoblación".

De igual manera, la organización insta a las administraciones públicas a "adoptar medidas urgentes para un equilibrio territorial justo" y a llevar a cabo alianzas de igualdad y cooperación entre el medio rural y el urbano, respetando la autonomía de los pueblos: "Que nadie decida por nosotros sin nosotros", afirma la nota.

La nota concluye en una llamada a la "unidad de toda la sociedad" y asegura que la despoblación no solo afecta a la España vaciada, sino que es una "herida colectiva" que pone en un compromiso "la cohesión y el futuro de todo el país".

Actualmente, la organización incluye en su espectro a 170 plataformas, locales, comarcales, provinciales, regionales, y nacionales, además de redes sectoriales, del sector primario, medioambientales de infraestructuras sanitarias, de mujeres rurales. En este sentido, La Revuelta de la España Vaciada está presente en 25 provincias.