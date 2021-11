Cosidó dice que nadie le habló del operativo policial sobre Bárcenas: "Puede parecer curioso, pero es la verdad"

El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó comparece en la comisión de investigación de la operación ‘Kitchen’ del Congreso

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, Ignacio Cosidó, ha repetido este jueves en el Congreso que nadie le habló del dispositivo policial al margen de la investigación judicial sobre Luis Bárcenas dentro de la bautizada como 'operación Kitchen'. "Puede parecer curioso, pero es la verdad", ha sostenido.

La respuesta se la ha dado Cosidó al PSOE en su segunda comparecencia ante la comisión sobre el 'caso Kitchen' en el Congreso, ante las insistentes dudas del portavoz de este grupo, Felipe Sicilia, aludiendo a la declaración de su entonces número dos, el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, que dice que sí trasladó este operativo a su superior.

"La única información" del DAO y del comisario general de Policía Judicial fue, según ha expuesto Cosidó, que desde la UDEF tenían una investigación abierta sobre el extesorero del PP bajo mando de un juez y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. "Usted y todos los españoles conocerán la verdad sobre esta cuestión", ha comentado.

NO TRATÓ CON VILLAREJO

Como en su anterior comparecencia, Cosidó ha repetido que ni trató con el comisario jubilado José Manuel Villarejo ni conoció nada sobre el uso de fondos reservados, ni la disposición de recursos policiales de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que dirigía Enrique García Castaño para hacer seguimientos al entorno de Bárcenas.

También ha recordado que el juez no le ha imputado en la investigación cuando el PSOE le ha dicho que el fiscal pidió su citación en la Audiencia Nacional. "Puede parecer curioso, pero es la verdad. Pino me informaba de todo lo que yo tenía competencia como director de la Policía", ha señalado en varias ocasiones, repitiendo que no se incluían investigaciones judiciales.

"La investigación de Bárcenas era llevada por la Audiencia Nacional. Ni se me informó ni se me tenía que informar, los funcionarios tienen la obligación legal de guardar secreto", ha indicado el compareciente, que también ha sostenido que no estaba informado sobre la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ni de su ingreso posterior en la Policía.

INDEPENDENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL

En este sentido, ha mostrando su confianza en la Justicia, aludiendo a la necesaria independencia policial a través de casos polémicos --sin citarlos expresamente-- de la etapa de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, como el de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe sobre la manifestación del 8M en el inicio de contagios de COVID.

Cosidó ha defendido que España cuenta con un Estado de Derecho "muy garantista con la presunción de inocencia" y ha negado que creara "ninguna estructura paralela".

En el turno del PP, ha recordado que hace hoy cinco años cesó como director de la Policía, poniendo en valor su legado al dejar "un país más seguro". El portavoz 'popular', Luis Santamaría, ha contrastado este periodo con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, Cosidó ha citado el aumento de la "eficacia policial" en cuestiones como la lucha contra la corrupción, que aumentó un 80% en investigaciones basadas en la "independencia" en la actuación de los agentes.