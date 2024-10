Covite denuncia que se están cumpliendo la hoja de ruta y las exigencias de ETA de "vaciar las cárceles"

Culpa a la AVT de haber estado "callados" ante otras excarcelaciones "fraudulentas" que no cumplían con los requisitos de arrepentimiento

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que con la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, que posibilitará reducir condenas a 44 reclusos de ETA y la excarcelación de siete en próximos meses, se están cumpliendo la hoja de ruta y las exigencias de ETA de "vaciar las cárceles".

En declaraciones a Europa Press, antes de participar en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del terrorismo, iniciada este martes en Vitoria, Ordóñez ha mostrado su profunda "indignación" con la clase política. "Todo se resume siempre en impunidad con los presos de ETA y un ataque más al derecho a la justicia de las víctimas", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que "esto ya se lleva arrastrando porque vivimos un final de ETA negociado". "Ya empezamos en 2013 con las excarcelaciones y con todo esto se está cumpliendo la hoja de ruta, las exigencias de ETA, que es vaciar las cárceles", ha señalado.

Además, ha recordado que en estos últimos dos años, cuando la Consejería de Justicia y el Gobierno Vasco ya tenían la transferencia de prisiones y "estaba excarcelando fraudulentamente con terceros grados declarados fraudulentos a etarras no arrepentidos", ya se estamos quejando "solos".

"¿Dónde estaba el PP? ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Esos que más han vociferado durante dos años solo con los traslados? Cuando era trasladarlos de cárceles y ahora que los están excarcelando, están todos callados", ha criticado.

También ha culpado a la AVT de haber estado "callados" ante las excarcelaciones "fraudulentas, porque no estaban cumpliendo con los requisitos de arrepentimiento", que "estaba haciendo el PNV".

Tras asegurar que el apoyo a la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales por parte del PP "no es un error", ha pedido a la clase política no tome a la víctimas por "gilipollas" ni se ría de ellas "a la cara", cuando apela a los derechos fundamentales de los presos de ETA.

"No tenéis ninguna obligación de transponer esa directiva europea. Tenéis 50.000 directivas que no habéis traspuesto ni que vais a trasponer en vuestra vida. No nos toméis el pelo", ha concluido.