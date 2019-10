El criterio aplicado para apartar a De Prada de la 'caja B' podría afectar al funcionamiento de la Audiencia Nacional

Publicado 04/10/2019 19:11:31 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El criterio que ha aplicado el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para apartar al magistrado José Ricardo de Prada del juicio de la 'caja B' del PP podría afectar al funcionamiento de este tribunal, ya que el limitado número de jueces hace complicado que sean del todo ajenos a las numerosas piezas que se van a dirimir en los próximos años derivadas de las macrocausas actualmente en instrucción, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La Sala de lo Penal ha decidido este viernes aceptar el incidente de recusación que presentaron el PP y el extesorero del partido Luis Bárcenas contra De Prada, pues considera que ya entró a valorar los hechos sobre la supuesta contabilidad paralela en la sentencia que dictó junto a otros dos jueces sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), la cual propició la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

En aquella sentencia, el tribunal --que además de De Prada estaba formado por los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego-- daba por acreditada la existencia de una 'caja B' en el PP, que definía como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

Esta ha sido la razón que ha llevado al Pleno de la Sala a considerar que De Prada no debe estar en el tribunal que juzgará la supuesta contabilidad opaca del PP. Pese a que el ponente de la sentencia era Ángel Hurtado, se atribuyen a De Prada las frases más duras de la resolución, incluidos los argumentos sobre la 'caja B'.

La decisión del Pleno de este viernes, por una mayoría muy ajustada de ocho votos frente a siete, se ha tomado, según las fuentes jurídicas consultadas, sin disponer de toda la información sobre lo que se juzgó en su día, se sentenció después y se juzgará próximamente.

REFORMA DE LA SEDE Y COMPRA DE ACCIONES

Esto es porque el tribunal del que ya no forma parte De Prada no va a juzgar estrictamente la existencia o no de una 'caja B' en el PP, sino posibles delitos que se habrían cometido con esos fondos, como es la reforma de la sede del partido en la calle Génova y la compra de acciones de Libertad Digital.

Además, se da la circunstancia de que el mismo Pleno de la Sala de lo Penal ha descartado apartar a De Prada de otro de los juicios del 'caso Gürtel', el de las actividades de la trama liderada por Francisco Correa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

Según las fuentes consultadas, el criterio aplicado por la Sala de lo Penal con para apartar a De Prada del tribunal que juzgará la 'caja B' es novedoso y es el que podría regir a partir de ahora, lo cual tendría consecuencias difíciles de prever en el funcionamiento diario de la Audiencia Nacional por la asignación de los jueces que forman parte de los tribunales.

En el tribunal hay abiertas numerosas macrocausas, algunas con más de una decena de piezas como Púnica y Tándem sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que acabarán cada una en una vista oral. Eso hará que más de un magistrado que juzgue una de esas piezas ya esté contaminado para proceder en la siguiente.