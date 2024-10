'Cryptospain' ofreció a Alvise contactos para aportarle "liquidez": "Mas o menos son unos 300.000" euros

El empresario aclaró que "esa gente", que tenía "cero fe" en el cambio político, veía la aportación como una "inversión"



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario Alvaro Romillo, alias 'Cryptospain', ofreció al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez sus contactos para el "tema de la aportación" y tratar de lograr "liquidez de la forma correcta". "Más o menos son unos 300.000" euros, le indicó.

Así se desprende de los audios que la defensa de Romillo presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde denunció al líder de Se Acabó la Fiesta por un delito de financiación ilegal por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico en plena campaña de las elecciones europeas.

En los mismos, Romillo explica a Pérez que realizó "unas llamadas" y fijó "algunas reuniones" con "un montón de gente" con "intereses comunes" y con dinero. "No tendrían ningún problema en hacer esa aportación. Lo que pasa es que esta gente tiene la misma fe en el cambio que yo, que es cero, ¿vale? Entonces, claro, ellos ven esto como una inversión", reconoció el empresario.

Esa aportación, aclaró Romillo, no venía relacionada con el hecho de que "en el futuro" Alvise Pérez fuese a "hacer algo cuando" tuviera su "posición" fijada en la política. "Ellos lo que lo ven es, digamos, unido a tu canal de comunicación, unido a que tú tienes un volumen de impactos en muchísima gente y que posiblemente ese volumen de impactos sí que venga bien a alguno de los proyectos en los que ellos están metidos", indicó.

'Cryptospain' explica a Pérez en esos audios que "más que una aportación planteada desde el punto de vista político" sus contactos lo veían "como una colaboración en la que se hace esa aportación y a cambio durante un periodo de tiempo se hacen una serie de impactos" en su comunidad para que la gente usase los "servicios de Sentinel", empresa del propio Romillo.

En otro de los archivos, Romillo comenta la posibilidad de que esa aportación se realice por transferencia. "Pero posiblemente lo más interesante sea en cash, no sé si a ti eso te vale o no te vale, porque pasa lo mismo, al final si nosotros vinculamos a tu cuenta bancaria una transferencia desde una sociedad pues la vamos a poner en el foco, porque tú vas a estar absolutamente en el foco y eso a nosotros seguramente no nos interesa", asegura.

LA FORMA DE "VEHICULAR CAPITAL"

En otro de los audios que se cruzaron Alvise Pérez y 'Cryptospain', este último abordaba cómo lograr fondos para el eurodiputado y ofrecía dos formas de "vehicular capital" hacia él. "Una, atacando nuestra comunidad, básicamente, con el objetivo de que te conozcan y que de forma orgánica exista una participación, ¿vale?", apuntaba el CEO de Madeira Invest Club.

La otra opción, que era la preferida de Romillo, era "darle la vuelta" y que fuera la comunidad del eurodiputado quien consumiera "servicios" de Madeira Invest Club de manera que ellos generaban "una plusvalía" y "parte de esa plusvalía generada vehicularla" hacia Alvise.

"Para que sea algo potente para la comunidad, podríamos dejárselo a la mitad, que sería un 4 por ciento, pongamos el caso, ¿vale?, o un 5 por ciento, ¿vale?, y de ese 5, un 1 por ciento nosotros quedaríamos un 4, y tú te quedarías un 1 por ciento", explicaba Romillo.

Así, ahondaba, "de cada diez mil euros" que ellos gestionaran de fondos invertidos en criptomonedas de seguidores de Alvise, ingresarían 500 euros "de los cuales 100 euros" irían al eurodiputado. Además, indicaba Romillo que no le aplicarían coste alguno para que convirtiera sus criptomonedas.

"Te pongo un ejemplo práctico para que todo el mundo lo entienda (...). Claro, si esto pasa con mil personas y de cada mil personas tú generas 100 euros, pues con 10.000 personas generarás 1.000 euros, con 100.000 personas generarás 10.000, con 2 millones de personas generarás 200.000, ¿vale?, para que te hagas una idea de un cálculo fácil", comentó.

En este sentido, Romillo explicó a Alvise que esos porcentajes de beneficio eran generados por los servicios que prestaba su plataforma. "Los servicios generan un rendimiento económico y nosotros no tenemos problema en llegar contigo a un acuerdo para que parte de ese rendimiento se te vaya a ti", aseveró.

La idea de 'Cryptospain' era generar un 'cupón Alvise' para el Sentinel de manera que cualquier persona que viniera con ese cupón --"que venga de tu comunidad"--, pudiera estar "trackeado".

Otra de las ideas que ambos barajaron fue organizar una conferencia en la que participara el expresidente de Coca-Cola y exdirigente de Ciudadanos Marcos de Quinto. Alvise propuso a Romillo que participara en una conferencia con De Quinto, con quien pudiera ser el exbanquero Mario Conde --aunque en un momento le cita como Mateo Conde--, y con él mismo "para hablar sobre criptomonedas, riesgos de las criptomonedas, futuros, etcétera".

Alvise le comentaba que estaba pensando en temas de promoción y desarrollo y esa conferencia podría darle "una visibilidad tremenda". Además, él también le ayudaba porque le daba "visibilidad" con personas que nunca harían un acto político único con él "porque se puede interpretar que es un apoyo expreso al partido político".

"¿Tú cómo lo ves? Porque he estado hablando con Marcos --De Quinto-- y con Mario, y ellos estarían proclives a organizar algo así. Y la persona de referencia que puedo meter para la parte de la defensa cripto en general, podría ser tú. Eso puede ser un pelotazo importantísimo", apuntó.

Romillo, ante esta propuesta, le respondió que le veía un problema porque él, tenía una estética que hacía que otras personalidades no quisieran unirse a él en actos públicos.

ESTETICA DE UN TÍO GORDO

"Yo te cuento, el problema que yo tengo normalmente con las entrevistas y demás es que yo tengo una estética que la gente no quiere unirse a mí. Mi estética es una estética de un tío grande, gordo, calvo, con mascarilla, chaqueta, con un discurso muy muy talibán y muy muy concentrado digamos contra el Estado, contra el control, y esto es algo que normalmente no se quiere usar, la verdad", comentaba en un audio.

De hecho, añadía, se había encontrado con personas que "a nivel mediático en el momento que les han dicho que iba a estar, no quieren estar".

Otro de los audios también se refiere al acto que el Madeira Invest Club --empresa de la que fue CEO Romillo-- celebró en el Hipódromo de Madrid y en el que participó Alvise Pérez. "Si necesitas seguridad que te pongamos nosotros, me lo dices y listo, aunque es un entorno de confianza, pero bueno. Y luego por otro lado, si quieres cuando tú salgas al escenario que pongamos algo en la pantalla o algo para que la gente te vea, pásamelo por aquí y lo dejo todo organizado", comentó Romillo.