Cs dice que ante una mayoría no independentista, hará "todo lo posible" por impulsar un acuerdo y formar gobierno

Quieren un ejecutivo formado por Ciudadanos y el PSC y harán una propuesta para que los 'comunes', Vox y el PP lo apoyen

MADRID 11 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos garantiza que si de las elecciones del próximo domingo en Cataluña sale una mayoría parlamentaria no independentista, hará "todo lo posible" por impulsar un acuerdo que le permita formar gobierno. "Cs no va a ser el problema", aseguran desde la dirección del partido.

En la formación naranja insisten en que es posible conseguir una mayoría no nacionalista --en la cual incluyen al PSC, a En Comú Podem, al PP, a Vox y a sí mismos--, aunque sea solo de un escaño más que la suma de Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya, la CUP y el PDeCat.

Eso sí, admiten que los resultados del 14 de febrero van a depender en gran medida del nivel de participación y de qué sectores del electorado estén más movilizados y cuáles menos, y admiten que una baja participación perjudica a las candidaturas constitucionalistas en general y a Cs en particular.

Pero aseguran que si finalmente las fuerzas separatistas no alcanzan la mayoría y los otros partidos sí que suman, "no va a ser por Ciudadanos que no haya un gobierno no independentista en Cataluña".

UN GOBIERNO CON Cs DENTRO COMO "GARANTÍA DE CAMBIO"

Conscientes de las grandes diferencias que separan a formaciones como los 'comunes' y Vox, en Cs dicen que su candidato, Carlos Carrizosa, está dispuesto a buscar los puntos en común, más que las discrepancias.

Pretenden ser propositivos y plantear un gobierno que los demás partidos puedan aceptar porque sea "mucho mejor que uno independentista". Eso sí, dejan claro que Ciudadanos tiene que formar parte de ese ejecutivo porque su presencia "es la única garantía de cambio".

De esta manera, descartan la fórmula de un gobierno presidido por el socialista Salvador Illa junto a En Comú Podem y con el apoyo externo de Cs. La idea que están defendiendo estas semanas es que Cs y el PSC gobiernen juntos y que los 'comunes', Vox y el PP colaboren con sus votos para hacerlo posible.

En la Ejecutiva de Ciudadanos ponen el ejemplo de Andalucía y la Comunidad de Madrid y se ven capaces de gobernar en Cataluña "sin pactar con Vox y sin pactar con Podemos", a los que describen como "populistas".

Y en el caso de que estos partidos se nieguen a facilitar la formación de un gobierno no independentista, creen que quedará claro para la opinión pública "quién quiere resolver el problema y quién no". "Quien se desmarque no será Cs", añaden las fuentes.

Por otro lado, los 'naranjas' esperan que el PSC no llegue a sumar una mayoría en el Parlament con los 'comunes' y con Esquerra porque, aunque ERC y los socialistas aseguran que no gobernarán juntos, en Ciudadanos están convencidos de que ese tripartito ya está acordado.

NO ANTICIPAN DIMISIONES ANTE UN MAL RESULTADO

Lo que siguen sin aclarar es cuántos escaños esperan conseguir el domingo y si hay un número mínimo por debajo del cual considerarían que el resultado ha sido malo para Cs. Reiteran que lo importante no es tanto cuántos diputados tenga el partido, sino si hay una mayoría constitucionalista.

Por eso, en la dirección encabezada por Inés Arrimadas no están pensando en posibles dimisiones el día después de las elecciones en el caso de que no se cumplan las expectativas.

Es más, consideran que si hay miembros de Ciudadanos que creen que algunos dirigentes deberían asumir responsabilidades ante unos resultados decepcionantes, quizá es porque esas personas "no son muy de Cs", si bien afirman que se aceptarán las críticas constructivas.

NEGATIVA DE ILLA A HACERSE UN TEST DE COVID

Por otro lado, fuentes del partido naranja han afirmado que este jueves las formaciones que concurren al 14-F se han puesto en contacto para hacer un comunicado conjunto y pedir que todos los candidatos se hagan el test de Covid-19 antes de acudir al debate electoral de esta noche en laSexta.

Según han explicado, finalmente no se ha podido suscribir este escrito porque algunas candidaturas no se han mostrado a favor, y concretamente han señalado a los 'comunes', a los que han acusado de no apoyar este planteamiento porque "no quieren atacar a Illa".

En el partido de Arrimadas no entienden que el aspirante socialista a presidir la Generalitat y exministro de Sanidad fuera el único candidato que se negó a someterse a una prueba diagnóstica antes del debate en TV3 y para el debate de este jueves mantenga la misma postura. A su juicio, "es una irresponsabilidad".