Cs difunde un vídeo para mostrar su oposición a los indultos a los condenados del 'procès'

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha difundido este domingo un vídeo a través de Twitter para mostrar su "firme oposición" a los indultos a los condenados del 'procès' catalán, así como para animar a los ciudadanos a que secunden la concentración que ha convocado este partido el próximo 11 de junio frente a Delegación del Gobierno en Barcelona.

"Defendimos la democracia cuando el separatismo quiso romper un país pisoteando los derechos de millones de catalanes y de todos los españoles. Hoy nos movilizamos por la justicia y la memoria. Que el Gobierno lo tenga claro: España es más fuerte de lo que creen", indica Cs.

Este escrito viene acompañado del vídeo que ha difundido este domingo Cs, en el que aparecen imágenes del día en que se proclamó la independencia en Cataluña en 2017 o de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, entre otras.

Además del vídeo en sí para mostrar su rechazo a los indultos, Cs también ha manifestado su oposición en una serie de tuits.

"El separatismo prepara otro golpe a la democracia. Mientras el Gobierno de España se plantea indultar a los condenados por el procès. ¿Vale todo por estar en Moncloa señor Sánchez?", interpela la formación naranja en un tuit, que acompaña con otro vídeo en el que aparecen imágenes del actual president de la Generalitat, Pere Aragonès y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, para el partido que dirige Arrimadas, "no es 'natural' que se indulte a los condenados por el procès". "No muestran arrepentimiento. Proclaman que lo volverán a hacer. Desde Ciudadanos utilizaremos todos los recursos disponibles para que se cumpla la ley", advierten los 'naranjas', que acompañan su escrito con un vídeo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, diciendo que los indultos hay que verlos "con naturalidad".

En otro tuit, Cs recuerda que "la Justicia no ve razones para indultar a los líderes del procès". "El Tribunal Supremo deja claro que no se arrepienten. Además manifiestan que lo volverán a hacer", avisa esta formación, con otro vídeo, en este caso, de la presidenta del partido, Inés Arrimadas. "No pongan a prueba a España porque somos más fuertes de lo que se creen", afirma.

Así, "a pesar de que la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la mayoría de españoles se oponen, Sánchez plantea indultar a los condenados del procès", por lo que Cs se pregunta "dónde queda la separación de poderes para este gobierno". "No todo vale por mantenerse en Moncloa", critican.

En esta red social, Cs también echa en cara al PSOE que "socialistas moderados" como Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page, Felipe González o Alfonso Guerra se oponen a los indultos. "¡Pasen de las palabras a los hechos! No permitan este insulto de Pedro Sánchez a España", recoge otro tuit.

"Se enfrentaron a la mayoría de catalanes, al conjunto de españoles y a una democracia europea. Fueron condenados por ello. Indultarles es reescribir la sentencia y la historia, y humillar nuestro Estado de Derecho. Yo digo sí a la Justicia. #STOPIndultos", señala por su parte el vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal.