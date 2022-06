Cs pide a Bruselas que abra un procedimiento de infracción contra España por la no renovación del CGPJ

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido este miércoles a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, que abra un procedimiento de infracción contra España por la ausencia de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que la comisaria asegurara que este movimiento es "clave" para evitar que la institución se perciba como "politizada".

En concreto, la también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha remitido una pregunta escrita a Jourová en la que cuestiona si "no ha llegado el momento de dar un paso más y utilizar el mecanismo de infracción" y le pregunta que si no "teme" que, de no hacerlo, la Comisión Europea "pierda su capacidad de presión sobre los Estados miembro para el control democrático".

Pagazaurtundúa, que ha recordado que ha remitido a la comisaria información puntual sobre "los intentos de control político del CGPJ" hasta en seis ocasiones, ha lamentado que la formación 'naranja' "no ve avances" en esta cuestión, a pesar de que Bruselas "ha demostrado varias veces que le preocupa y se ha mostrado dialogante para empujar al Gobierno a tomar soluciones".

En su visita a España el martes, Jourová insistió en que es "clave" que España se ocupe de la renovación del CGPJ para evitar que se perciba como "politizado", al tiempo que instó a estudiar como algo prioritario el sistema de nombramiento de sus vocales para que se ajuste a los estándares europeos.

La eurodiputada 'naranja' ha celebrado estas declaraciones, pero ha hecho hincapié en que hay que dar "un paso más" si no quiere "dañar la capacidad de presión del Ejecutivo comunitario sobre los gobiernos en el control del Estado de Derecho", según un comunicado de Ciudadanos.

"Tras estas declaraciones, y después de que en su informe de control del Estado de Derecho 2021 la Comisión mostrara ya su preocupación por la politización y falta de independencia de la judicatura en España, no creo que haya dudas de que es necesario dar un paso más", ha sentenciado Pagazaurtundúa.