CSIF Prisiones niega que haya "huelga encubierta" en las cárceles y exige la dimisión de Grande-Marlaska

Publicado 19/12/2018 14:02:17 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios de Prisiones (CSIF), José Manuel Couso, ha negado este miércoles que exista una huelga encubierta en las cárceles españolas y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, después de que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, confirmara que están trabajando para dilucidar si el colectivo está en una huelga encubierta ante las "bajas masivas".

"Con la salud no se juega, si un funcionario está enfermo debe acudir al médico y éste deberá determinr si lo está o no. El secretario general tiene que sentarse a negociar con nosotros de una vez por todas. Hablamos de 3.500 personas que no están trabajando y son necesarias", ha subrayado Couso.

Desde CSIF exigen la dimisión del ministro del Interior por poner en duda, tal y como explican, la profesionalidad del colectivo de funcionarios de prisiones. "En vez de amenazar deberían coger el toro por los cuernos, sentarse a negociar y afrontar las necesidades estructurales de esta Administración", argumentan.

Sobre el anuncioque realizó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que confirmó que el sueldo de los funcionarios subirá un 2,25% en 2019, Couso ha culpado al líder del Ejecutivo de adoptar esta medida en "clave electoralista".

"Está aprobado desde meses atrás, el sentido que tiene que sea ahora es electoralista. 2,25% es insuficiente y en un momento inoportuno", ha sentenciado.