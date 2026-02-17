Cuatro de los muertos en Manlleu (Barcelona) eran alumnos del instituto Antoni Pous i Argila

Incendio en un trastero en bloque de pisos de Manlleu (Barcelona), donde han muerto cinco jóvenes - MOSSOS

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los cinco jóvenes muertos en un incendio en un trastero de un bloque de pisos en Manlleu (Barcelona) eran alumnos del Institut Antoni Pous i Argila del municipio, informa este martes el centro en un comunicado en que lamentan "profundamente" su pérdida y trasladan sus condolencias a familiares.

"Somos conscientes del impacto que esto nos ha generado a todos. Como centro educativo continuaremos velando por el bienestar del alumnado", indica el centro, y durante la jornada los alumnos recibirán la atención del equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), además de estar en contacto con el equipo de Bienestar Emocional de la Consejería de Educación.

El instituto también ha informado de que las clases continuarán funcionando con normalidad.

PUEDE HABER MENORES

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que es posible que entre los fallecidos haya menores, pero como todavía no se les ha podido identificar, es pronto para concretar si todos tenían menos de 18 años o no.

Los jóvenes murieron en este lunes por la noche después de no poder salir del trastero que utilizaban como "punto de encuentro" y que se incendió por causas que todavía se están investigando.