Cuatro técnicos de la Comisión que investigó el accidente de Spanair analizarán el ocurrido ayer en Inca

Actualizado 26/08/2019 16:35:53 CET

Crash of airplane and helicopter over Mallorca - Clara Margais/dpa

El delegado del Gobierno en Mallorca asegura que "no se trata de buscar responsabilidades sino de saber las causas" PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS) El delegado del Gobierno en funciones en Mallorca, Ramon Morey, ha explicado este lunes que hoy se desplazarán a la isla cuatro técnicos del Ministerio de Fomento de la Comisión que investigó el accidente de Spanair, para analizar lo ocurrido con el de Inca. Los técnicos desplazados, que llegarán hoy a las tres de la tarde, son, según Morey, "muy especializados y muy cualificados" y ya intervinieron en la Comisión de investigación de otros accidentes aéreos de gran magnitud, como el accidente de Spanair en 2008, donde fallecieron 270 personas. Según el delegado del Gobierno, la investigación del Ministerio de Fomento no trata de buscar responsabilidades sino de saber las causas del accidente y tomar medidas para que accidentes como éste "no vuelvan a suceder". "Los técnicos estarán aquí todo el tiempo que haga falta, no tienen fecha de regreso", ha manifestado Morey, que ha añadido que la investigación de Fomento está en coordinación con la de la Guardia Civil. "Es imposible saber el tiempo que vamos a estar. La Comisión estará el tiempo que haga falta para saber las causas concretas del accidente", ha puntualizado Morey. Las investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos se van a dedicar en primer momento "a examinar las piezas una por una --por pequeñas que sean--". Éstas, están en estos momentos "custodiadas por la Guardia Civil", ha explicado el delegado. "La Benemérita ya ha cerrado el perímetro para mantener el escenario lo más puro posible y que no quede contaminado", ha añadido el delegado. Morey ha hecho estas declaraciones este lunes tras un minuto de silencio celebrado en el Consolat de Mar en el que han asistido los principales representantes políticos de la isla, los consellers del Govern y algunos de los diputados por Baleares en el Congreso de los Diputados. El accidente tuvo lugar en el espacio aéreo del municipio mallorquín de Inca, por debajo de los 1.000 metros, sobre las 13.35 horas de este domingo, entre un helicóptero que había despegado de Son Bonet --en la ciudad de Palma de Mallorca--, y una avioneta ultra ligera que lo había hecho del aeródromo del municipio mallorquín de Binissalem. En concreto, tres adultos y dos menores se encontraban en el helicóptero, mientras que dos españoles adultos viajaban en la avioneta ultra ligera.