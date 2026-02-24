Cuerpo cree que la desclasificación de los documentos del 23-F refuerza la democracia "que no hay que dar por supuesta"

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 12 de junio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado este martes que es "una buena noticia" que se vayan a desclasificar los documentos, de momento catalogados como secretos oficiales, del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En su opinión, esta medida "refuerza la democracia".

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha agregado que esta medida, que aprobará el Consejo de Ministros este martes, supone un refuerzo para la democracia española.

"Es una buena noticia y ayuda también a reforzar nuestra democracia, que es joven y que no tenemos que dar por supuesta, yo creo que este es un día importante para todos", ha celebrado Cuerpo.