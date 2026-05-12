Cuerpo promete "mejorar" la situación del día a día de la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes en Huelva

1086501.1.260.149.20260512162818 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lamentado el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en Huelva, prometiendo reforzar las plantillas, mejorar su situación en su día a día y "reforzar los proyectos de lucha contra el narcotráfico".

Lo ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que la portavoz del PP, Alicia García, le reprochara que no hubiera ningún miembro del Ejecutivo en el funeral de estos dos guardias civiles fallecidos.

Además de las críticas de Alicia García al Gobierno por los dos agentes fallecidos en Huelva, la portavoz del PP ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por diferentes motivos como la gestión del hantavirus, el apagón de hace un año e incluso por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

También ha apuntado a Carlos Cuerpo por la gestión de los fondos europeos, de los que ha dicho que se han convertido "en la respiración asistida del sanchismo".

En este contexto, Cuerpo ha reprochado a la dirigente 'popular' que hiciera un "popurrí" de asuntos durante su intervención, aunque sí que ha querido empezar su réplica solidarizándose con "el horror y la pesadilla" de las familias y los compañeros de estos dos agentes fallecidos.

Sobre la crisis del hantavirus, Cuerpo ha defendido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elogiado la intervención del Gobierno como "un ejemplo en materia de eficiencia": "Algo para estar orgullosos".