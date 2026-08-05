Cuerpo reitera que la crisis de Ceuta era "imprevisible" y sostiene la "cooperación" con Marruecos

Archivo - El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el Hotel de La Reconquista, a 26 de junio de 2026, Asturias ( - Xuan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado que, con los datos que se tenían del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre Ceuta, la entrada masiva de migrantes el pasado 31 de julio fue una situación "totalmente imprevisible" y sostiene que es de suma importancia "mantener una cooperación reforzada con Marruecos".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Cuerpo ha respaldado al CNI por la "dificultad de su trabajo y su enorme esfuerzo", y ha querido señalar que el pasado 31 de julio, a su juicio, supuso una "excepcionalidad": "En cuanto al volumen y al tamaño de la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta, era, a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible".

En este contexto, el ministro se ha ocupado de reafirmar que la cooperación "está dando buenos resultados en materia de limitar la entrada irregular de inmigrantes" y ha llamado "excepción" a la situación de la semana pasada en la frontera del Tarajal.

Asimismo, a preguntas sobre la relación con Marruecos, Cuerpo ha señalado la necesidad de mantener una "cooperación reforzada" con el país vecino porque, ha subrayado, es la mayor frontera física de Europa y es en la que existe "mayor desigualdad de renta" de un lado a otro de la misma.

El ministro ha querido destacar que el retorno de 70.000 "de las 72.000 personas que entraron de manera irregular", supone una señal contra los mensajes divulgados en redes sociales que hacían un llamamiento a la población marroquí a cruzar la frontera ceutí: "Ayuda ante posibles situaciones posteriores a poner en su sitio cuál es la realidad de la entrada a través de métodos irregulares en España", ha remarcado Cuerpo.

Además, ha hecho hincapié en la urgencia de reforzar y aplicar "mecanismos de alerta temprana" por la "velocidad" a la que se transmiten "mensajes falsos" en las redes sociales y su "capacidad de convocatoria". En este sentido, Cuerpo ha llamado a redoblar esfuerzos "no solo por parte de España" ya que "Ceuta es una frontera europea".