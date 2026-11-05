Cuerpo y Tolón representarán al Gobierno en el funeral por las víctimas de Urda y Sánchez no asistirá

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la misa funeral por las víctimas - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, acudirán al funeral de las víctimas del accidente ferroviario de Urda en la catedral de Toledo, pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez no asistirá.

Fuentes de Moncloa han confirmado que Cuerpo --que ha asumido las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente-- estará presente en el funeral del próximo martes 10 de noviembre al igual que Tolón, que fue alcaldesa de la ciudad entre 2015 y 2023.

El funeral por las 69 víctimas mortales tras el choque de dos trenes de alta velocidad estará presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, y está previsto que asistan Los Reyes, Felipe VI y Letizia, así como el líder de la oposición, Alberto Núñez y el presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García Page.

De parte del Gobierno central acudirá una representación de rango similar a la que acudió a los funerales en tragedias recientes, como el funeral de la dana en la catedral de Valencia en noviembre de 2024 en el que estuvo la entonces vicepresidenta, María Jesús Montero y los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant.

Al acto religioso por los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) de principios de 2026, también acudieron Montero y Torres, así como el ministro de Agricultura, Luis Planas.