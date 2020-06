El Senado sube al 50% el número de senadores en el Pleno y sigue sin fecha para el debate anunciado con Sánchez

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha elevado del 30 al 50 por ciento el número de senadores que podrá acudir a la vez a los Plenos de la Cámara para evitar contagios por coronavirus, cifra que se estrenará la semana que viene con la sesión que arranca el martes. La Cámara Alta, que concluye ese día el periodo ordinario de trabajo, sigue a la espera de fecha para celebrar un debate sobre la gestión de la pandemia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciado por el PSOE para antes de verano.

La vicepresidenta primera de la Mesa de Senado, Cristina Narbona, ha explicado que se ha decidido aumentar a la mitad el aforo del hemiciclo que a partir de ahora se puede ocupar. Unos 130 senadores se podrán sentar en escaños alternativos, para dejar entre ellos el espacio del metro y medio que exige Sanidad para evitar contagios.

El del martes será el último Pleno en el periodo ordinario de trabajo, porque julio y agosto son meses inhábiles para el Parlamento. Narbona ha explicado que será una sesión con un orden del día largo, que arrancará con el contro al Gobierno (sin Pedro Sánchez, que estuvo en el último Pleno y acude una vez al mes), seguirá con el debate de mociones, la aprobación de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y el informe anual del Defensor del Pueblo.

Además, el Senado ha empezado a preparar un Pleno en julio, los días 14 y 15, en el que se espera terminar de debatir las iniciativas estancadas por el parón parlamentario durante el estado de alarma. Serán dos jornadas también largas porque el Pleno no podrá prolongarse el día 16, cuando se celebrará un homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus.

A LA ESPERA DE SÁNCHEZ

Narbona ha explicado también que el Senado no tiene de momento fecha para el debate sobre el coronavirus con Pedro Sánchez que anunció el PSOE para antes del verano. "Lo previsto y no desmentido es que haya una comparecencia cuando terminen las de los ministros, pero no hay confirmada fecha", ha dicho Narbona preguntada al respecto.

La cuarentena por el coronavirus detuvo el trabajo en el Senado y quedaron pendientes en marzo las comparecencias de todos los ministros que habían tomado posesión del cargo en enero. Estas sesiones se empezaron a celebrar a mitad de mayo, al recuperarse la actividad, y concluyen de hecho esta semana.

El PSOE anunció también que tras esas comparecencias y antes de verano, el presidente del Gobierno comparecerá a petición propia ante el Pleno para debatir la gestión del coronavirus y las medidas ante la crisis económica y social que se abre ahora. De momento, el Gobierno no ha comunicado una fecha.