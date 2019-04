Así te hemos contado el debate en directo

Me gusta debatir y me lo he pasado bien, estoy muy satisfecho. Somos el #ValorSeguro, tenemos el mejor programa, el mejor equipo y el mejor balance de gestión. Estoy muy orgulloso de mi partido y de sus afiliados. Gracias a todos por vuestro apoyo. No voy a defraudar. pic.twitter.com/SrSRCS5X3l