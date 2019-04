Casado acusa a Sánchez de blanquear terrorismo y separatismo por un puñado de escaños

Actualizado 24/04/2019 0:58:25 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS)

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de blanquear el terrorismo y el separatismo por "un puñado de escaños", mientras que éste le ha respondido que no va a aceptar "ninguna mentira" que no ha pactado con los independentistas y que "por eso estamos aquí".

Durante el bloque relativo a la situación de Cataluña, el líder popular ha atacado duramente al candidato socialista al asegurar que, mientras que el PP es el "antídoto contra el separatismo", el socialista "solo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando y es que mande Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi".

Tras esta afirmación ha advertido que "no se puede blanquear el terrorismo y el separatismo a cambio puñado de escaños". Eso, según Pablo Casado, "sería romper con la transición y el consenso constitucional" y ha dejado claro que si gana Sánchez, España dejará de ser lo que ha sido hasta ahora las últimas cuatro décadas. Por ello, ha advertido de que "votar es gratis pero puede salir carísimo".

El jefe del Ejecutivo ha advertido a Pablo Casado que no va a aceptar ninguna mentira. Según ha dicho, la afirmación del presidente del PP es falso. "No es no y falso es falso", ha recalcado antes de asegurar que no ha pactado con los independentistas y que por ese motivo "estamos aquí".

Sin embargo, ha acusado tanto a PP como a Ciudadanos de votar con los independentistas contra los presupuestos socialista que había presentado en el Congreso de los Diputados y ha reiterado: "por esto estamos aquí".

