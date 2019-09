El debate sobre los indultos a los presos del 'procés' vuelve hoy al Congreso de la mano de Cs y Vox

Publicado 11/09/2019 7:20:32 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre los posibles indultos a los líderes independentistas catalanes que resulten condenados por el Tribunal Supremo en relación con el 'procés' llega este miércoles al Pleno del Congreso de la mano de Ciudadanos y Vox, que esperan que el Gobierno exprese claramente su posición al respecto.

Durante la sesión de control al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la primera en siete meses, el portavoz de Justicia de Cs, Edmundo Bal, interpelará a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. La subsiguiente moción se votará en el Pleno de la semana del 17 de septiembre, el último que se celebraría antes de una hipotética disolución de las Cortes en caso de que haya que repetir las elecciones generales.

El objetivo del partido naranja es que dé tiempo a que se vote antes de una eventual sesión de investidura del futuro presidente del Gobierno o, en su defecto, antes de una hipotética disolución de las Cortes por falta de acuerdo. Esa disolución automática está programada para el próximo 24 de septiembre.

Vox, que también aboga por que los líderes independentistas cumplan la condena que les imponga el Tribunal Supremo, preguntará este miércoles a Delgado si el Gobierno concederá el indulto "a los golpistas de Cataluña" en el caso de que sean condenados y lo soliciten.

PSOE, PODEMOS Y NACIONALISTAS YA LO RECHAZARON

Este asunto ya se votó en el Pleno del Congreso la pasada legislatura. Concretamente, el pasado 20 de noviembre se rechazó, con el voto del PSOE, una moción de Ciudadanos contra la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda indultar a aquellos líderes separatistas que acaben siendo condenados por los tribunales por su papel en el proceso independentista.

En aquella ocasión, la ministra de Justicia defendió que los separatistas encarcelados, en caso de ser condenados, también tienen derecho a ser indultados porque la vigente Ley de Indultos no hace excepciones. La propuesta de Ciudadanos sólo recibió el apoyo del PP, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Foro Asturias, mientras que el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT votaron en contra.

En su nueva iniciativa, recogida por Europa Press, la formación naranja expresa su preocupación por "la estrategia política que el Ejecutivo planea acometer en lo que se refiere al proceso judicial de los líderes separatistas de Cataluña", teniendo en cuenta que varios dirigentes del PSOE "se han manifestado favorables a la atenuación de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas por el juez instructor" o se han mostrado "partidarios de la concesión de futuros indultos" a quienes resulten condenados.

Sin embargo, los procesados no solo "no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento" por los delitos de los que se les acusa, sino que además "aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer", según indica Cs.

SERÍA UN "ACTA DE IMPUNIDAD GENERALIZADA"

Además, considera que la concesión de "esta verdadera acta de impunidad generalizada" no solo "menoscabaría gravemente" la credibilidad de la Justicia y de la separación de poderes, sino que "perjudicaría al conjunto de los ciudadanos españoles y lastimaría sus derechos".

A su juicio, estos podrían sentirse "discriminados y desamparados" por ver cómo unos dirigentes políticos que "han mostrado un manifiesto desprecio por la ley, la democracia y la convivencia" se ven libres de toda responsabilidad.

Por ello, en virtud del principio de igualdad ante la ley, Cs ve necesario "desterrar cualquier atisbo de impunidad" en el comportamiento de los responsables políticos, que "deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas".