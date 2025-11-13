La defensa del fiscal general asegura que no ha recibido "ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este jueves en la sexta y última sesión del juicio que se ha celebrado en su contra en el Tribunal Supremo (TS) que el jefe del Ministerio Público recibiera indicaciones de Presidencia del Gobierno y ha incidido en que "no se ha practicado" ni una sola prueba de cargo que permita afirmarlo.

Así se ha pronunciado el abogado del Estado José Ignacio Ocio durante su turno para presentar su informe final del juicio donde se ha analizado una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la que García Ortiz se enfrenta a 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación.

El fiscal general está acusado de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese mismo año para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

"No se ha practicado prueba de cargo para afirmar, y esto lo digo con toda la rotundidad, que el señor fiscal general de Estado haya recibido ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno. Hasta aquí podíamos llegar", ha dicho.

De esta forma se ha referido a la alusión que hizo el magistrado instructor Ángel Hurtado, al acercar a juicio a García Ortiz, de que había actuado por "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", algo que la Sala de Apelación eliminó de la causa al entender que tal afirmación no había sido "acreditada con suficiencia".

NO CONOCE A VALLÉS NI A SÁNCHEZ ACERA

La defensa ha calificado de "extravagante" esta "ramificación" de la "vía Moncloa" que "ha perdido muchísima fuerza" de cara al juicio en el Supremo. Así, ha reiterado que García Ortiz no conoce al ex secretario de Estado Francesc Vallés ni a la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Asimismo, la Abogacía del Estado ha rechazado el resto de acusaciones vertidas contra el fiscal general durante la instrucción y el juicio: "Los hechos que se atribuyen carecen de base probatoria, son atípicos. Es inocente de todo lo que se está diciendo haciendo aquí".

En este sentido, ha criticado que se haya "criminalizado" la dación de cuentas que activó el fiscal general para conocer del caso de González Amador y la nota institucional que difundió el Ministerio Público la mañana del 14 de marzo de 2024 para desmentir la información que publicó 'El Mundo' la noche anterior, en la que se decía que Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de Díaz Ayuso.

Tras la intervención del abogado del Estado, García Ortiz ha optado por no hacer uso de su derecho a la última palabra, por lo que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha declarado que el juicio ha quedado "visto para sentencia".