Defensa y Podemos remarcan que la inversión militar crea empleo en Cádiz y el resto de España

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado han coincidido este martes en desatacar la importancia que tiene la inversión en industria militar para la creación de empleo en muchas regiones de España.

La ministra y el diputado de Podemos han destacado este factor durante el debate en el Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, coincidiendo con las protestas del sector del metal en Cádiz.

De hecho, Delgado, diputado por la provincia de Cádiz, ha subido a la tribuna con un casco de un obrero en apoyo a sus reivindicaciones. "Es una provincia que no puede más porque lleva cuarenta años sufriendo un desmantelamiento progresivo --ha denunciado--. Nadie que lucha por llenar la nevera es un delincuente".

En este sentido, ha mostrado su apoyo a la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa que aumenta la inversión en nuevas capacidades, consciente de la actividad económica que genera y la carga de trabajo (solo 25.000 empleos en Andalucía, especialmente en Cádiz). "Todo esfuerzo es importante, supone crear puestos de trabajo", ha reconocido.

Los mismos argumentos ha esgrimido la ministra, que ha insistido en que la inversión en defensa es un "tractor industrial" para muchas comarcas. "Además de dotarnos de capacidades para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar sus funciones, son un instrumento clave para el impulso y recuperación industrial de España", ha subrayado.

Robles ha sostenido que la dotación para el Ministerio de Defensa en los Presupuestos para el próximo año, que supera los 10.100 millones de euros, es adecuada al contexto económico y aspira a la estabilidad necesaria para alcanzar los objetivos en política de defensa.

En este sentido, ha destacado los capítulos destinados a inversión, mejora de las condiciones de vida de los militares, misiones internacionales o política de personal, subrayando que el presupuesto mantiene el "esfuerzo" realizado el pasado año para mejorar las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Este ha sido sin embargo uno de los puntos más criticados por la oposición, que han reprochado a la ministra que no hayan cumplido con la reivindicación de las asociaciones, que los grupos habían recogido en enmiendas, de aprobar una subida lineal de 100 euros para todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha advertido de que no basta con felicitar a los militares por sus actuaciones, sino que hay que trasladarlo a hechos. "Este presupuesto no es realista, es posibilista y supone conformarse con poquito. Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas no se merecen que nos conformemos con poquito porque ellos no dan poquito", ha afeado.

Este punto también ha sido criticado por el diputado de Unidas Podemos, que ha avisado de que los militares dependen de un Gobierno "progresista y de izquierdas" como el de Pedro Sánchez para mejorar sus condiciones. "Si no lo hacemos nosotros, ese esfuerzo los patriotas de hojalata no lo van a hacer", ha advertido.

Precisamente el portavoz del PP Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha rechazado que se responsabilice a los 'populares' de la situación económica que asumieron a la llegada al de Mariano Rajoy al poder, que ha subrayado que fue herencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, el diputado de Vox Manuel Mestre ha criticado que el presupuesto de defensa no supere el 1 por ciento del Producto de Interior Bruto (PIB), lo que ve como "síntoma de la debilidad y la falta de fuerza de la idea de España". "Está claro en la España actual la falta de un proyecto nacional", ha criticado.