Defensa restituye el rango de general a Emilio Herrera tras la "persecución" sufrida en la guerra civil y la dictadura

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha devuelto el rango de general a Emilio Herrera Linares conforme al artículo 30 de la Ley de Memoria Democrática, una figura "de primer nivel militar y político" que ocupó el cargo de presidente de la república en el exilio, y que "ha sido reivindicada históricamente", según recoge el Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión llega después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática expidiera el pasado 11 de diciembre, una "declaración de reconocimiento y reparación personal" por la "persecución y violencia" sufridas "por razones políticas, ideológicas o de conciencia" tanto en la guerra civil como durante la dictadura de Francisco Franco.

Además de una "vasta carrera y formación militar" llegando a ser Jefe de Aviación, Herrera, nacido en Granada, fue ingeniero aeronáutico, fundó y dirigió el Laboratorio Aerodinámico de Aeronáutica Militar, ocupó el cargo de vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica y diseñó una escafandra en 1935 que sirvió como precursora del traje aeroespacial.

Tras la guerra civil se exilió a París, entró en la Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales y fue nombrado consultor de la UNESCO en física nuclear.

En enero de 2025, la Fundación Enaire concedió de manera extraordinaria el Premio Honorífico de Aeronáutica 30 Aniversario a Herrera. La directora de la fundación, Margarita Asuar, señaló que se trataba "sin duda" del "ingeniero más importante y universal de toda la historia de Andalucía, considerado a nivel internacional como uno de los padres de la astronáutica".