Delegado del Gobierno en Madrid: los convocantes no "hablaron de mascarilla" y no se puede prohibir de forma preventiva

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha reiterado este martes que los convocantes de la manifestación del pasado domingo en la plaza de Colón contra las medidas de protección frente a la pandemia "en ningún momento hablaron de mascarilla" y ha añadido que "no se puede prohibir de forma preventiva".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Franco ha apuntado que Delegación del Gobierno y la Policía "ha actuado con la proporcionalidad que había que actuar", pues "no se puede prohibir nada de manera preventiva" y "hay que actuar de acuerdo a la ley".

Además, tras las palabras del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en las que le pedía al delegado que no se hiciera el "indignado" porque en su mano tenía la posibilidad de no haber autorizado la concentración, José Manuel Franco ha explicado que "las manifestaciones no se autorizan, se comunican". "Es muy fácil adivinar el pasado, porque en la notificación en ningún momento se habla de mascarilla", ha apostillado.

Sobre la concentración, Franco ha asegurado que es "un atentado contra todo, contra la sensatez, la responsabilidad", y ha añadido que "ha sido algo que nunca debe repetirse y que debería avergonzar a quien ha estado allí".

"Los que han notificado esa manifestación, en el escrito, en primer lugar no reivindicaban el rechazo a mascarilla, ni la nombraban, y decían que garantizarían distancia social. La Delegación, en toma de conocimiento, les exigió que se mantuviese distancia de 1,5 metros y que llevaran mascarilla. Es evidente que no han cumplido", han lanzado.

Ha añadido que "se ha identificado a más de 30 personas" y en este momento se está llevando a cabo un proceso para identificar a más, y que "la sanción dependerá del motivo", y podría ser "por incumplimiento, desobediencia". "Iremos caso por caso, pero actuaremos con la máxima contundencia y dureza", ha apostillado.