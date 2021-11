Delgado (FGE) arremete contra Stampa: Es "inadmisible" que ponga en cuestión el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción

Esta semana anunció que llevará al Consejo Fiscal las acusaciones vertidas en medios relativas al nombramiento de fiscales anticorrupción

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado que son "realmente inadmisibles" las críticas del que fuera fiscal del 'caso Villarejo' Ignacio Stampa por su salida de Anticorrupción.

"Que se insinúe o se ponga en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción o a la profesionalidad de los compañeros nombrados para esas nueve plazas es realmente inadmisible", ha señalado en respuesta a una de las varias preguntas sobre el tema en la comisión.

Cabe recordar que este fiscal no fue seleccionado para ocupar una de las plazas de Anticorrupción en octubre de 2020, y esta misma semana se ha conocido que Delgado ha remitido un correo electrónico a los miembros del Consejo Fiscal informando de que en la próxima reunión de este órgano, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, se incluirá un punto específico en el orden del día para recabar información sobre las "gravísimas y difamatorias imputaciones" aparecidas en varios medios en relación a las razones que llevaron a decidir que no se otorgara plaza al que era fiscal del caso 'Villarejo' Ignacio Stampa.

Esta decisión llegaba antes de que se difundiera un comunicado entre la carrera fiscal por la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales en el que exigían a la FGE que explicara de forma "muy detallada" en el seno de Consejo Fiscal las "supuestas maniobras" que llevó a cabo para poder justificar que no se nombrara a Stampa.

Por su parte, otra asociación de fiscales, la APIF indicó en un comunicado que en el Consejo Fiscal se debía tratar si se sabía, cuando se le denegó a Stampa el apoyo necesario para ocupar una de las plazas, que el despacho del exjuez Baltasar Garzón --pareja de Delgado-- ejercía la defensa de varios investigados en el 'caso Villarejo'.

Hoy Delgado ha querido salir al paso de estos comentarios explicando que efectivamente el 27 de octubre de 2020 hubo un Consejo Fiscal en el que un punto del orden del día trataba la propuesta de nombramiento para plazas en la Fiscalía Anticorrupción. Según ha detallado, Stampa concursó por una de esas plazas pero no por la de servicios especiales (una novena también en concurso). "Perdió esa oportunidad y cada uno decide en su carrera profesional", ha recordado.

STAMPA, NI UN VOTO

Al hilo, ha subrayado que sobre las ocho plazas los vocales del Consejo emitieron sus votos, en total unos 80, "y ninguno de ellos concurrió en esta persona" --por Stampa--.

Tras explicar cómo fue el proceso, ha indicado que lo habitual en estos casos cuando no se está conforme con el resultado es recurrir los nombramientos, y ha puntualizado que "este fiscal" no lo ha hecho.

Además, ha insistido en varias ocasiones que el Consejo es un "órgano democrático" que asesora al FGE, y que sus componentes vocales electivos son miembros en activo de la carrera fiscal y que hacen un trabajo riguroso a la hora de emitir un voto sobre un aspirante.

"Hacen trabajo de campo, se informan no solo sobre la plaza concreta sino que acuden a los jefes, los presentes y los anteriores. Que hablan con los compañeros actuales y otros. Que buscan los mejores perfiles. Es un trabajo exhaustivo. Por eso cuando emiten su opinión lo hacen con conocimiento de lo que están haciendo, con toda la información y sin tergiversaciones", ha aseverado en respuesta a una pregunta de uno de los senadores que le preguntaba sobre el que fuera fiscal de 'Tándem'.

LOS MOTIVOS DE LA FGE EN ACTA

Delgado ha enfatizado que los informes que realiza el Consejo Fiscal llegan con pleno conocimiento, y ha indicado que por primera vez la FGE hace constar en acta el motivo por el que hace una determinada propuesta de nombramiento.

Según ha explicado, se hace una glosa de la carrera de los compañeros que no solo sirve para justificar el nombramiento sino que sirve de apoyo por si algún compañero quiere impugnar. "En este caso no se ha impugnado el nombramiento", ha incidido para luego añadir que Stampa "no ha dicho por qué los compañeros no deberían haber sido propuestos".

Tras esto, se ha referido a Stampa para indicar que "insinuar o poner en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción o a la profesionalidad de los compañeros nombrados para esas nueve plazas es realmente inadmisible".

Además, ha señalado que en el caso que llevaba Stampa, tras su salida se ha acelerado la investigación, se trabaja en conjunto y en equipo --se reforzó el equipo con tres fiscales más tras su salida--, por lo que "nada se para" porque todos son "sustituibles".

"ACUSACIONES DIFAMATORIAS Y GRAVÍSIMAS"

Por otro lado, ha explicado que las imputaciones sobre los intereses que pudiera tener ella por apartar a Stampa del caso de Villarejo puesto que el despacho de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón lleva a varios de los investigados, "son difamatorias y gravísimas".

"Y son inadmisibles, y si alguien considera que es mejor candidato que otro compañero, que lo recurra y dé argumentos, pero no puede tirar por la borda el trabajo de una fiscalía", ha subrayado.

Al hilo, ha reiterado que ha convocado al Consejo Fiscal para analizar la información porque "es importante determinar que ha pasado porque esto daña a la institución severamente". Tras esto ha lanzado un nuevo mensaje señalando que el fiscal debe tener un perfil "discreto, profesional y trabajador", y ha apostillado que en esos principios se rigieron para votar a los ocho fiscales y en la propuesta de la FGE.

PROPUESTAS FUNDADAS

Además, a lo largo de sus más de cuatro horas de intervención --que ha motivado la protesta de algunos de los senadores, que la han llegado a calificar de castrista--, Delgado ha apuntado que "todas las propuestas de nombramiento se han motivado fundadamente" por lo que "ni una sola actuación de la FGE se ha podido entender como desviada de los principios que rigen" su función.

"Todas las propuestas de nombramiento se han motivado fundadamente y así se ha hecho constar, y ha llegado a la sociedad", ha apuntado para posteriormente hacer hincapié en que como fiscal general ha expresado sus motivaciones para determinar nombramientos en las actas de los consejos fiscales.

"Nunca antes (...), con tranquilidad se lo digo, a la hora de hacer propuestas de nombramientos el FGE había realizado y expresado las motivaciones en las actas de los Consejos Fiscales", ha dicho este jueves Delgado, para luego añadir que cuando hay concurso discrecional se tiene que escuchar al Consejo Fiscal, éste informa y la FGE atiende y "escucha el informe de los distintos consejeros".

Tras esto, ha explicado que con ese informe, ella "por cumplir con la transparencia" traslada al acta la motivación de una determinada propuesta para un cargo discrecional del Ministerio Fiscal". "¿Por qué? Porque si un compañero quiere impugnar el nombramiento de otro compañero, tiene un argumento que llevar a ese procedimiento", ha explicado.

Y ha apostillado que desde el inicio de su mandato he presentado 82 propuestas de nombramientos discrecionales siempre previo informe del Consejo Fiscal. "Todas las personas nombradas son enormes profesionales", ha concluido.