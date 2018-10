Delgado reprocha al PP que use las sesiones de control en el Congreso para "erosionar" y "echar" al Gobierno

Publicado 17/10/2018 11:46:59 CET

Dice que a los 'populares" se les ha "olvidado" hacer política

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado este miércoles que el PP no quiere "trabajar por la ciudadanía" y le ha reprochado que use las sesiones de control en el Congreso de los Diputados para "erosionar" y "echar" al Gobierno de Pedro Sánchez "como sea". Asimismo, ha destacado que a los 'populares' se les ha "olvidado" hacer política tras estar seis años en el Ejecutivo.

Así ha contestado Delgado a las respuestas formuladas por dos diputadas del PP en la sesión de control, ambas cuestiones relacionadas con su comparecencia el pasado 10 de octubre en la comisión de Justicia de la Cámara Baja tras la filtración de los audios de una conversación que mantuvo en 2009 con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"¿Se reafirma la ministra de Justicia en que no ha mentido?", ha preguntado la portavoz en materia de los 'populares', María Jesús Moro, quien ha asegurado que desde que se hicieron públicas las grabaciones Delgado ha intentado "ocultar su trapicheo" con el expolicía. Al mismo tiempo, ha asegurado que en esa comparecencia de la semana pasada la responsable de Justicia mintió "reiteradamente con luz y taquígrafo" e "hizo de todo salvo informar con transparencia".

También, ha afirmado que la ministra faltó a su "obligación" de denunciar delitos "confesados" por el propio Villarejo, cuando en esa etapa era fiscal de la Audiencia Nacional, y ha sumado a su relato que Delgado sí interfirió en el proceso de extradición de un colaborador del ahora comisario jubilado --en prisión provisional desde noviembre del año pasado por el caso 'Tándem'--, asumiendo el informe del abogado defensor que pertenecía al despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón y que ahora forma parte de su equipo en el Ministerio. "Siempre los mismos actores", ha señalado Moro en referencia al exmagistrado y al policía.

"Sí, me reafirmo, no he mentido", ha respondido de forma tajante Delgado, que ha continuado diciendo que "esto no es una sesión de control", por lo que ha acusado al PP de que no les "importa" que se "trabaje por la ciudadanía". En este sentido, la ministra ha destacado que en todas las sesiones de control la oposición hace una serie de preguntas con la intención de "hacer una erosión al Gobierno, pretenden echar el Gobierno legítimo como sea" y para ello se "repite" y se "reitera" en los mismos argumentos basándose en "mentiras, manipulaciones, noticias falsas".

"NO HACEN NADA"

Con todo ello, Delgado ha instado al Grupo Parlamentario Popular a "hablar de otras cosas" como la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que marca los plazos de la instrucción y "cubre la impunidad de los delitos de corrupción" y por la que, a juicio de la ministra, "no hacen nada".

De hecho, ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, "prometió" a las asociaciones de jueces y fiscales su apoyo para modificar este artículo y, sin embargo, al día siguiente de reunirse con ellas, su partido pidió en el Congreso una ampliación del plazo para la presentación de enmiendas. "Eso no es cumplir", "ustedes no saben hacer política porque a ustedes en seis años se les ha olvidado", ha sentenciado la ministra.

Por otro lado, la 'popular' Beatriz Escudero ha querido conocer su opinión sobre si "le parece lícito acusar a la oposición a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Justicia". Con ello hacía referencia a un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del departamento que dirige Delgado, el mismo día de su comparecencia ante la Comisión de Justicia, que decía que "la derecha trata de aprovechar este chantaje --en referencia a los audios filtrados-- con el único fin de evitar que este Gobierno siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de transparencia y de cohesión social y territorial".

TWITTER, UNA "SUCURSAL DE PROPAGANDA DEL PSOE"

Aunque la ministra ha recalcado que Twitter es un "canal más" para informar sobre las posiciones del Ministerio y que en ese momento se usó para "comunicar el desarrollo de la comparecencia"; la diputada del PP considera que se ha hecho un uso "partidista" del mismo. "El Ministerio no es suyo, tampoco del PSOE, es de todos los españoles, pero lo ha convertido en un sucursal de propaganda del PSOE", ha agregado Escudero.

Si bien, Delgado ha insistido en que "lo importante es la veracidad de los contenidos que se transmiten" y que "nunca se va a utilizar información falsa o manipulada para hacer política", al contrario --ha vuelto a decir-- de lo que hizo el PP "desde el Gobierno". Aún así, ha reconocido que quizá faltó un "entrecomillado" para "dejar claro" que eran sus palabras, lo cuál no significa, ha indicado, que se admita "un mal uso" de la red social.

En su réplica, Escudero ha subrayado que las cuentas oficiales son para informar de la "actuación" del Gobierno, algo que, en su opinión, parece que están "confundiendo" los ministros de Sánchez. "Hasta el propio presidente confundió la semana pasada que quería ser Rey de España", ha ironizado en referencia al fallo de protocolo que hubo durante el besamanos en la recepción que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real este pasado 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional:

"Usted hoy va como el jinete descabezado Sleepy Hollow" porque "ha perdido toda la reputación y carece de credibilidad", tras oírle "hablar con las cloacas del Estado", ha concluido la 'popular' sobre Delgado.