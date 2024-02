Democracia Ourensana dice que sacará "2 o 3 diputados" y no pone "cordones sanitarios" para negociar pactos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Democracia Ourensana, el partido del alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, está convencido de que irá más allá de lo que apuntan las encuestas que le otorgan representación en el Parlamento de Galicia y cree que logrará "entre dos y tres" escaños para convertirse en "bisagra" para el Gobierno en la Xunta en unas eventuales negociaciones en las que no pondrá "cordones sanitarios" si con eso se consigue "el cielo para Ourense".

Así lo afirma en declaraciones a Europa Press este martes el cabeza de lista de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que ha incidido en que palpan "en la calle" que están en disposición de conseguir más del asiento que dibuja el último barómetro del CIS, publicado el pasado lunes.

"Las encuestas con nosotros siempre se han equivocado mucho. La respuesta que tenemos en todos los lados nos hace pensar que obtendremos probablemente entre dos y tres diputados", ha sentenciado Ojea, que subraya que el partido de Jácome mantiene todas las apuertas abiertas si se convierten en llave de San Caetano tras las elecciones del próximo domingo.

Ojea remarca que Democracia Ourensana carece "de filias y fobias" para "hablar" con cualquier formación política siempre que estén dispuestas a negociar cuestiones para, a través de "inversiones" en materia de infraestructuras y servicios, "revertir la situación de discriminación histórica" que, dice, padece la provincia de Ourense

Así, el hasta enero diputado provincial remarca que, si las urnas sitúan a Democracia Ourensana con capacidad para decantar una mayoría en la Cámara autonómica, no actuarán siguiendo el "criterio de clasificación" tradicional de "izquierda y derecha", que ve "obsoleto" y que la máxima que pondrán por delante será la de que se adquieran compromisos con la provincia ourensana desde el Gobierno autonómico para que "adquiera un grado de desarrollo similar" al que "hoy tiene Santiago, A Coruña o Vigo".

Como ejemplo de esto señala el Ayuntamiento de Barbadás, en el área metropolitana de la propia capital ourensana y donde se integra un concejal de Democracia Ourensana en el gobierno local encabezado por el socialista Xosé Carlos Valcárcel.

"Nuestro partido ha sido creado con una perspectiva muy concreta, que es la perspectiva de la discriminación de Ourense", ha remarcado Ojea para señalar que así debe ser "analizado" el papel que puede jugar DO si consigue dar el salto a la política autonómica haciéndose con un hueco en el Pazo do Hórreo.

"Democracia Ourensana está dispuesta a hablar con cualquier partido, con luz y teclígrafos, en la plaza mayor de cualquier ciudad, a las doce de la mediodía, a pleno sol de un domingo", resume el candidato para recalcar, parafraseando a su jefe de filas, Gonzalo Pérez Jácome, su apertura a negociar "con el diablo, si hace falta, si eso trae el cielo para Ourense".

CAMPAÑA EN REDES

Así las cosas, Democracia Ourensana encara la recta final de la campaña con el convencimiento de que su estrategia de apartarse de las "pautas convencionales" para apostar por el contenido en redes "que se viraliza" dará sus frutos en las urnas.

"Somos un partido del siglo XXI, que nacimos entroncados con los nuevos métodos de comunicación, con las redes sociales e Internet", ha señalado Ojea en defensa de una estrategia de campaña que ha escapado de los mitines, a los que "sólo van los convencidos" y que únicamente sirven para reforzar "la cohesión de grupo" pero que, a su juicio, tienen poca capacidad de mover votos.

Por eso, apuestan por formatos como el video publicado durante la primera semana de campaña en la que, versionando 'In the navy' de The Village People, Jácome apela a los ourensanos a tomar parte en las elecciones para enviar a DO "a la Xunta".

"Tenemos un grupo de personas, entre las cuales se encuentra el alcalde de la ciudad, que tienen un instinto especial para hacer esa clase de contenidos que se viralizan en pocas horas", ha sentenciado el cabeza de lista que, incluso, cree que la coincidencia de la campaña con las festas de carnaval, de mucho arraigo en la provincia de Ourense, favorece los intereses de su partido, que inicialmente censuró la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de convocar las elecciones para estas fechas.

"Si la intención fue ponerlo en carnaval para perjudicarnos, yo creo que les va a salir el tiro por la culata porque precisamente el carnaval nos va a beneficiar, entre otras cosas, porque hemos hecho unos contenidos muy fáciles de utilizar por las comparsas y por la gente para la viralización mediática del mensaje", ha aseverado Ojea.