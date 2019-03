Denuncian la "intimidación racista" a una mujer en un locutorio de València al grito de "viva Franco"

Publicado 13/03/2019 16:07:24 CET

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vídeo difundido en redes sociales por un usuario muestra a una mujer dirigiéndose a otra a la que se refiere en términos despectivos por el hecho de ser extranjera utilizando expresiones como "viva Franco" con el brazo en alto o "si gana Vox vas a salir volando". Movimiento contra la Intolerancia ha calificado los hechos de "intimidación racista".

En la grabación se ve en un locutorio de la capital valenciana a una mujer, que recalca en varias ocasiones que es española, discutiendo con otra clienta, al parecer de nacionalidad colombiana. La escena se desarrolla además en presencia de una menor de edad y otros usuarios del local.

El vídeo --publicado en Instagram el martes y de algo más de cuatro minutos de duración-- ha superado ya el millón de visualizaciones y se acompaña de un texto de la persona que lo graba en el que explica que las imágenes fueron registradas ese mismo día en un locutorio de València.

"Tú te vas, como salga Vox, volando", se ve decir a una de las mujeres a la otra, que le pide en varias ocasiones que respete que hay una niña presente, su sobrina. A esto, responde: "Estoy en España, España una, España libre. ¡Arriba España, arriba Franco y viva Vox!", dice, antes de amenazar: "Esta noche la pasas en Zapadores" en referencia al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En otro momento del vídeo, se dirige al autor de las imágenes que le reprocha su comportamiento: "Yo soy española, así te vayas de España y pidas limosna y te vayas con un avión y te den de paracaídas una bolsa de Mercadona. Porque aquí viva España y viva Franco, y tú te vas a ir pidiendo limosna". "Arriba Franco y arriba España, y tú te vas a salir 'voxlando'", añade.

El usuario que ha publicado el vídeo pide compartir las imágenes y asegura que la niña "estaba muy asustada ante esta desagradable disputa" y que cuando las defendió de la mujer fue escupido en la cara.

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA: "NO ES ALGO PUNTUAL"

Por su parte, Movimiento contra la Intolerancia ha manifestado a Europa Press que está en proceso de contactar con la mujer increpada para elaborar una denuncia. Ha calificado los hechos como "intimidación racista" y ha advertido que este tipo de actitudes xenófobas no son "algo puntual y excepcional".

"Si no se actúa con más firmeza y recursos para concienciar y no solo actuar a posteriori parte de la sociedad adoptará ciertos prejuicios que se agravaron durante la crisis y siguen en la actualidad, y que normalmente llevan aparejados que se desarrollen actitudes como la de esta señora", lamentan.

Además, Movimiento contra la Intolerancia ha puesto en valor que "como ciudadanos hay un deber de actuar" y que el "primer cometido" si se presencia un ataque o intimidación racista es "ayudar a la víctima". Si no es posible, piden "generar la denuncia y poder presentarse como testigo, que no se quede la palabra de uno contra la de otro". "Es un deber social que debe manifestarse en este sentido", ha defendido.

Desde la organización, preguntados por si han hablado con la víctima, han señalado que "están en ello" y que se "está en proceso de poder elaborar" una denuncia.

Finalmente, han recalcado que "todos somos personas y si nos dejamos llevar por los prejuicios esto se puede convertir en un enfrentamiento de identidades". "Si queremos un clima de convivencia y tolerancia debemos respetar al otro, siempre en un marco de derechos y dignidad de la persona, quitarnos de la cabeza estereotipos absurdos que no tienen base. Es fundamental para evitar que este tipo de actitudes sigan creciendo y se generalicen", han concluido.

VOX DICE QUE "NO TIENE NADA QUE VER"

A raíz de la difusión de estas imágenes, Vox ha manifestado, a través de un comunicado, que "no tiene nada que ver con esas declaraciones, que no se trata de ninguna persona que represente a VOX", y que tampoco sabe "si ha sucedido realmente o se trata de un montaje". En el caso de que sea "real", esta formación asegura que condena los hechos, "como no podía ser de otra manera".