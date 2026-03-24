La denunciante insiste al juez para que prohíba al exDAO comunicarse con ella

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, atiende a los medios a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer que denunció al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por presunta agresión sexual ha solicitado de nuevo al juez que se le prohíba comunicarse con ella.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado, Jorge Piedrafita, ha formulado un recurso contra el auto en el que el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid rechazaba la medida cautelar de prohibir que González contacte con la denunciante.

El letrado sostiene que la resolución impugnada "debe ser declarada nula" y revocada "por incurrir en una insuficiencia de motivación incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva", así como con las "exigencias de control propias de toda resolución judicial restrictiva o denegatoria de tutela cautelar".

En el recurso, Piedrafita argumenta que el juez rechazó la orden de protección "sin exteriorizar una verdadera ponderación de todos los presupuestos" exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según el magistrado, el investigado "ni se ha acercado" a la denunciante "ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio". Además, consideró que no parecía que existiera riesgo de que en esta fase de instrucción se pudiera producir "ningún tipo de presión sobre la querellante" habida cuenta de que el exDAO "ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial".

Sin embargo, Piedrafita considera que la resolución del juez "incurre en error" al valorar las circunstancias del caso, al negar la existencia de riesgo sobre la base de "una apreciación fragmentaria e insuficiente de los elementos concurrentes".

"Convierte la falta de contacto reciente en argumento excluyente del riesgo, cuando precisamente la medida interesada --la prohibición de comunicación por cualquier medio-- tiene una función esencialmente preventiva: evitar contactos futuros, perturbaciones, intimidaciones indirectas o situaciones de revictimización", expone. Así, incide en que el riesgo alcanza también a la preservación de la seguridad, tranquilidad e integridad psicológica de la víctima.

Por todo ello, el abogado pide al juez que revoque el auto y proceda la orden de protección consistente en la prohibición de la comunicación con la víctima, o de forma alternativa acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y se reanalice la adopción de la medida.

La mujer ratificó su querella ante el juez el pasado 17 de marzo. Según su letrado, lo hizo en una declaración en la que detalló los hechos, acreditando "todos los extremos que se le han preguntado". Por su parte, el exDAO negó haber cometido una agresión sexual a la subordinada y atribuyó la querella contra él a las "pretensiones profesionales y personales" de la denunciante.