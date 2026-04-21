Desalojadas del Congreso dos activistas del Sindicato de Inquilinas por pedir a gritos que bajen los alquileres - CONGRESO

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ordenado desalojar del hemiciclo a dos activistas del Sindicato de Inquilinas que han pedido a gritos desde la tribuna de invitados que se baje el "precio de los alquileres" y han tirado octavillas a favor de la aprobación del decreto ley de vivienda que se votará en el Pleno la próxima semana.

El incidente ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria, cuando se debatía una proposición de ley del PP con medidas sobre vivienda. Mientras hablaba la diputada 'popular' María Soledad Cruz-Guzmán, una de las jóvenes ha gritado "pase lo que pase, hay que bajar el precio de los alquileres".

"No pueden alterar el orden", le ha advertido Armengol, quien ha ordenado el desalojo de las dos activistas. Antes de abandonar la tribuna de invitados, una de ellas ha lanzado los pasquines en los que se podía leer: "Diputados, el día 28 de qué lado vais a estar, de las vecinas o de los rentistas?".