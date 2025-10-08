Desarticulada una organización que robaba vehículos de lujo en Italia y España para su venta en Oriente Medio

Agentes de la Guardia Civil, Europol y de los Carabinieri italianos inspeccionan un vehículo robado. - GUARDIA CIVIL

Geolocalizaban coches en la Costa del Sol de Málaga y ejecutaban los robos de madrugada cuando estaban estacionados

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional especializada en el robo y falsificación de vehículos de lujo en Italia y España que después trasladaba a Bélgica para su posterior venta en Emiratos Árabes Unidos.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, han sido detenidas nueve personas en Italia, a las que se atribuye la sustracción y falsificación de 90 vehículos de lujo, valorados en más de 18 millones de euros, y con los que consiguieron blanquear más de 2,5 millones de euros a través de un complejo entramado en criptomonedas.

La investigación se inició en el mes de octubre de 2024, a raíz de la cooperación policial a través de Europol con los Carabinieri italianos de la región de Reggio Emilia, mediante la que se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la sustracción y falsificación de vehículos de lujo en territorio italiano.

Las pesquisas revelaron que dicha organización también desarrollaba actividades delictivas en varias localidades de la provincia de Málaga, y que operaba con patrones delictivos idénticos tanto en Italia como en España.

En nuestro país, los miembros del grupo recorrían distintas localidades de la Costa del Sol en busca de los vehículos más exclusivos del mercado. Una vez seleccionados instalaban discretamente dispositivos de geolocalización, lo que les permitía conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada coche.

ROBABAN Y DOTABAN DE NUEVA IDENTIDAD A LOS VEHÍCULOS

Cuando detectaban que el vehículo estaba estacionado, en la vía pública, en garajes comunitarios o en aparcamientos públicos, se desplazaban hasta el lugar, generalmente en horas de madrugada, para ejecutar el robo. Unos integrantes se encargaban de asegurar el perímetro y garantizar el éxito en la sustracción, y otro ejecutaba el robo.

Para ello, accedían al interior del vehículo tras vulnerar los sistemas de seguridad del fabricante y arrancaban el vehículo sin necesidad de llave ni de emplear la fuerza física y, una vez sustraído, el coche era trasladado a una nave ubicada estratégicamente en la comarca malagueña de la Axarquía.

Este enclave contaba, según ha explicado la Guardia Civil, con "sofisticadas medidas electrónicas de contravigilancia", lo que permitía ocultar el vehículo durante el tiempo necesario hasta que los autores regresaban nuevamente a España para modificar los elementos identificativos (matrícula y número de bastidor) a la vez que codificaban una nueva llave.

Una vez dotado de una nueva identidad, otro miembro de la organización criminal se dirigía a España para trasladarlo hasta Amberes (Bélgica), desde donde era exportado hacia Emiratos Árabe Unidos.

MÁS DE 2,5 MILLONES DE EUROS BLANQUEADOS

La organización criminal investigada ha logrado blanquear más de 2,5 millones de euros mediante un sofisticado entramado financiero basado en criptomonedas, aprovechando la opacidad de los activos digitales para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Para ello, se valieron de la participación de testaferros, quienes figuraban como titulares de cuentas y carteras virtuales, con el objetivo de dificultar el rastreo patrimonial y eludir la acción judicial.

Gracias a la operación policial, también se han decomisado bienes valorados en más de 3,5 millones de euros, entre los que se incluyen vehículos de alta gama, inmuebles, dinero en efectivo y activos digitales, todos vinculados directamente a los miembros de la red criminal y sus colaboradores.

La operación ha sido dirigida en España por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), y llevada a cabo por la Sección de Delincuencia del Automóvil de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga.

Además, ha contado con un equipo conjunto de investigación en el seno de Eurojust y Europol, herramientas fundamentales de cooperación judicial y policial que han sido imprescindibles para combatir a una organización criminales de carácter trasnacional como la de este caso.