Desmantelado un grupo de delincuentes itinerantes que se desplazaba en autocaravana por España y vivía en Niza

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo de delincuencia itinerante que se desplazaba por España en autocaravana y residía en Niza (Francia), esclareciendo así 25 delitos contra el patrimonio que generaron un perjuicio económico cercano a los 200.000 euros.

Así lo ha comunicado el cuerpo en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que especifica que la banda actuaba en "zonas de alto poder adquisitivo y turístico" de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid.

Los cuatro detenidos ya han ingresado en prisión por ser presuntos autores de dichos robos. La detención se llevó a cabo en Benalmádena (Málaga) tras detectar uno de sus desplazamientos desde Francia hasta la Costa del Sol.

En la operación se intervinieron 24.000 euros en efectivo, un millar de euros en divisa extranjera, una moneda de oro de 100 francos, "numerosos" dispositivos electrónicos y "diversas" joyas. Todo ello "oculto en diferentes 'caletas' en el interior del vehículo", especifica el comunicado oficial.

La investigación de este grupo comenzó el pasado mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche (Alicante) en el que sustrajeron alrededor de 8.800 euros en efectivo.

HURTO DE 60.000 EUROS EN UN FURGÓN BLINDADO EN IBIZA

Una vez identificado el "grupo criminal dedicado a la comisión contra el patrimonio con carácter itinerante", el cuerpo pudo comprobar su implicación en otra decena de delitos entre los que se encuentra un hurto cometido en Ibiza de un furgón blindado cargado con 60.000 euros en efectivo.

Tras realizar las pesquisas, detectaron que el grupo se desplazaba en autocaravana por el territorio nacional, carecía de domicilio en España y estaba especializado en el robo con fuerza y en los hurtos de cajas fuertes. Uno de los fines de estos delitos era la sustracción de joyas o dispositivos electrónicos para su posterior venta en el mercado negro.

Asimismo, desde la Policía Nacional descubrieron que todos los miembros contaban con una "multitud de identidades" y documentación falsa, teniendo uno de ellos hasta 24 "identidades diferentes".