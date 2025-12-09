Detenidas otras 17 personas en la 'operación Tinta' de daños en transporte público que suman ya casi 1 millón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 17 personas acusadas de comenter 95 delitos de daños conetidos en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril, y metros de distintos operadores de la geografía española.- POLICÍA NACIONAL

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional han detenido a 17 personas acusadas de cometer 95 delitos de daños en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril, y metros de distintos operadores de la geografía española, dentro de la 'operación Tinta', que ya se inición en noviembre con la detención de otras 9 personas en Barcelona. Así, en su conjunto, los detenidos ascienten a 26 y los daños a casi un millón de euros.

Según ha informado la Policía en un comunicado, en esta última parte de la citada operación se han realizado 12 arrestos en Madrid, y uno en cada una de estas provincias: San Sebastián, A Coruña, Mieres y Medina del Campo. El perjuicio económico generado asciende a 458.647 euros, según precisa Policía Nacional.

La complejidad de la investigación ha radicado en la dificultad para identificar a los autores de los hechos, debido a que se desplazaban constantemente para cometer los actos delictivos.

También ha supuesto un problema a la hora de capturar a los culpables el modo en que actuaban, realizando también robos: los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias, ocultando sus rostros y pintando grandes superficies en muy poco tiempo.

La investigación ha requerido un exhaustivo análisis de las denuncias por delitos de daños --grafitis-- en instalaciones y trenes de distintos operadores de transporte, así como una gran coordinación de diferentes unidades policiales.

Por otra parte, y a raíz de operaciones precedentes, se han realizado contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias nacionales, observando la existencia de un amplio número de hechos delictivos de esta tipología.

OTROS NUEVE DETENIDOS EN NOVIEMBRE EN CATALUÑA

En el marco de la 'operación Tinta', cuya explotación operativa se inició a finales del pasado mes de noviembre, los agentes detuvieron a otras 9 personas en Cataluña. Se les atribuyen 96 hechos delictivos cometidos en las provincias de Girona y Barcelona, con un perjuicio económico de 455.660 euros.

El balance total de la investigación asciende a 26 detenidos, como presuntos autores de los hechos investigados, 191 delitos esclarecidos, y un perjuicio económico que asciende a 914.307 euros.