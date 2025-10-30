Detenido en una comuna hippie en Granada un fugitivo alemán por una agresión sexual con lesiones graves

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una comuna hippie en una zona remota boscosa de la provincia de Granada a un fugitivo alemán buscado en este país desde 2022 por una agresión sexual a una mujer a la que forzó y maniató usando unas esposas, causándole lesiones graves.

Fernando González, jefe de la sección de Localización de Fugitivos, ha detallado en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas de Madrid que la localización del fugitivo fue posible por las intervenciones telefónicas y el seguimiento de un vehículo que llevó a la comuna hippie.

El detenido no tenía antecedentes en España y era reclamado por Alemania por una agresión sexual y lesiones agravadas, motivo por el que fue condenado a seis años de prisión por los hechos cometidos en el mes de julio de 2022 en Varel.

En concreto, forzó a la mujer --mayor de edad-- a mantener relaciones sexuales, atándola con unas esposas mientras la estrangulaba sin llegar a causarle la muerte, pero sí lesiones graves.

Tras conocer su huida y su posible ocultación en España, el grupo Fugitive Active Search Teams (FAST) Alemania lo puso en conocimiento de los especialistas en localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional.

Los investigadores centraron al fugitivo en la provincia de Granada, concretamente en una comuna hippie ubicada en una zona remota boscosa con un único acceso por un camino transitable solo a pie, donde pasaba desapercibido.

Una vez en la zona, donde la labor policial fue compleja debido a las características del terreno, se localizaron varios refugios donde vivían personas en condiciones insalubres. El prófugo fue detenido el pasado martes aprovechando un momento en el que salía del recinto.