Detenidos en Alicante dos fugitivos buscados en Alemania por robos en domicilios y estafas en Bremen en 2023

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de San Fulgencio a dos fugitivos reclamados por las autoridades alemanas que tenían en vigor una orden europea de detención para su extradición a Alemania por presuntos robos en domicilio y estafas cometidas en la ciudad alemana de Bremen en el año 2023.

Además, se ha detenido a una tercera persona que les acompañaba en un coche por un delito de desobediencia grave tras intentar impedir la labor de los agentes cuando estaban llevando a cabo la detención de los dos reclamados por la justicia alemana, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Los fugitivos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición a Alemania, donde podrían enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión.

La investigación se inició cuando las autoridades alemanas dictaron dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) sobre dos ciudadanos alemanes. Desde Alemania se informó de que dos prófugos podrían encontrarse afincados en la provincia de Alicante mientras eran buscados por las autoridades de ese país.

Una vez analizada toda la información aportada, los investigadores iniciaron las pesquisas para localizar a los reclamados, que pudieron determinar que podrían estar afincados en la localidad alicantina de San Fulgencio.

Después de detectarse el domicilio en el que residían, se estableció un dispositivo que permitió el arresto de los fugitivos en las inmediaciones de su morada, procediéndose al detenido de los dos huidos de la justicia alemana y de su acompañante, tres varones de 25, 27 y 34 años de edad.

ESTAFAS CON EL MÉTODO DEL 'FALSO EMPLEADO BANCARIO'

Según las órdenes europeas, los fugitivos eran buscados por delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado, después de que en 2023 en la ciudad de Bremen estos formaran parte de una banda organizada dedicada a los robos con fuerza en domicilio y a la comisión de estafas mediante el método del 'falso empleado bancario'.

Esta estafa consistía en la realización de llamadas telefónicas con el fin de obtener dinero y objetos de valor utilizando la identidad falsa de un supuesto empleado bancario, llegando a estafar a diversas víctimas.